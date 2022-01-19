За сутки в приемник-распределитель доставляют 8 бездомных

Полицейские регулярно проверяют локации скоплений бездомных — подъезды, подвалы, теплотрассы, свалки, рынки. При необходимости маршруты корректируют. Во время одного из рейдов стражи порядка встретили Дениса. 39-летний мужчина живет на улице не первый месяц. Перебивается случайными заработками.

Зимой такой образ жизни может привести к самым печальным последствиям. Полицейские каждый вечер доставляют бродяг в отделение ночного пребывания, что на окраине Рабочего поселка. В прошлом году сюда доставили почти 2 тысячи лиц без определенного места жительства. 239 из них поместили в приёмник с санкции суда. Всех поставили на учёт в полицию. Кроме того, установили 5 разыскиваемых лиц, подозреваемых в совершении различных преступлений. Анализ показал, большинство бездомных — люди в возрасте от 33 до 44-х лет. В основном -мужчины.

Раиса Зуева, полицейский приёмника-распределителя управления полиции г.Петропавловска:

— В январе текущего года в ПР было доставлено 80 лиц без определенного места жительства, из них 12 были помещены в ПР с санкции суда. В связи с погодными условиями группа подбора работает с 16 до 24.00 часов, доставляя лиц в отделение ночного пребывания. С начала года в данное отделение было доставлено 220 лиц БОМЖ. В случае обнаружение лиц БОМЖ просим обращаться на номер дежурной части.

Стражи порядка напоминают, о скоплении бродяг, преступлениях и правонарушених можно сообщить через мобильное приложение «102».

Анна Потеряева