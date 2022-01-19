В РК заболеваемость COVID-19 увеличилась в 20 раз

В Казахстане за последний месяц заболеваемость COVID-19 увеличилась в 20 раз. Резкий прирост связывают с циркуляцией омикрон-штамма, который распространяется намного быстрее, чем его предшественник — дельта-штамм. За прошедшие сутки в стране выявили более 13,5 тысяч случаев заболеваемости. Согласно цветовой матрице, в «красной» зоне находятся практически все регионы. В антилидерах по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы и Атырауская область.

Ералы Тугжанов, заместитель Премьер-министра РК:



— Если в конце декабря лечение получали меньше 3-хысяч человек, то сегодня это более 7-ми тысяч. Количество пациентов, получающих лечение на уровне поликлиник, увеличилось на 4,8 раз. Только по г.Нур-Султан число лиц, получающих лечение в стационарах выросло с 200 до тысячи человек, то есть, в 5 раз.



Эпидситуация желает оставлять лучшего. Казахстанцы напрочь забыли о соблюдении элементарных санитарных требованиях. Особое внимание — иммунизации населения.

Ералы Тугжанов, заместитель Премьер-министра РК:



— Настоятельно рекомендую каждому казахстанцу проявить заботу о собственном здоровье и здоровье своих близких. В кратчайшие сроки пройти вакцинацию и ревакцинацию. Для это в стране созданы все необходимые условия. Имеется прочный запас вакцин — более 5 млн доз.Вместе с тем, для защиты наиболее уязвимых групп населения расширен выбор вакцины для ревакцинации. Лицам страше 60-ти лет предлагается американская вакцина.

Запасом вакцин обеспечены все области страны. В регионы направили почти 24 миллиона доз. На сегодня первый компонент антигена получили 9 миллионов казахстанцев. Полный курс прошли 8 миллионов 643 тысячи человек.

Алишер Ашимов