Преподаватели Kozybayev University приняли участие в соревнованиях по дартсу

Спорт

22:09 19 Января 2022

Старший преподаватель кафедры «Журналистика» Татьяна Морозова старается не пропускать ни одного спортивного мероприятия университета. Всегда показывала отличные результаты в волейболе, а сегодня решила проверить свои силы в новом для себя виде спорта.

Татьяна Морозова, преподаватель кафедры «Журналистика» Kozybayev University:

В олимпиаде преподавателей я стараюсь участвовать регулярно, когда есть возможность. Обычно я участвую в таком виде спорта как волейбол, но сегодня выпала такая честь принять участие в соревнованиях по дартсу. Волейбол играли вчера. Наша команда заняла 5 место из 8.

Участники турнира разделились на 5 команд и выстроились возле своих мишеней. Даётся всего 3 попытки, засчитывается лучший результат.

Александр Шитов, главный судья соревнований:

Такие мероприятия способствуют физическому развитию. Дартс способствует развитию координации движений, меткости, ловкости. Это собирает человека, настраивает на определенную волну, отвлекает от повседневной работы.

Кто окажется самым метким и ловким? Имена победителей по всем видам спорта объявят в эту пятницу. 20 и 21 января преподаватели сыграют в футбол.

Анастасия Кузнецова

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