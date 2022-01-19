Огнеборцы спасли 6 и эвакуировали 20 человек при ликвидации пожара в многоэтажном доме

Огнеборцы Петропавловска спасли 6 и эвакуировали 20 человек при ликвидации пожара в многоэтажном доме. 18 января на пульт «101» поступил звонок о пожаре. Горела одна из квартир 5-этажного дома по ул.Ауэзова 147. Источником пожара стала горевшая поминальная свеча в зальной комнате. 86-летняя пенсионерка отлучилась на кухню, свеча опрокинулась и вызвала возгорание. Прибывшие через 6 минут на место пожара огнеборцы вывели из задымлённого подъезда 20 человек, в том числе одного 4-летнего ребенка. Пожар удалось потушить в самом начале.

Ербол Молдагожин, оперативный дежурный ДСПТ ДЧС СКО:



— Обнаружено было, что горит на 2 этаже квартира 3-комнатная. Возможно, внутри человек. Звеньями была эвакуирована пострадавшая 1938 года рождения, пожилая женщина, которой была оказана первая медицинская помощь службой 103. Эвакуировано 20 человек. Из них 6 спасенных , 1 ребенок. На месте пожара работало 3 единицы основной техники и одна вспомогательная.

Алишер Ашимов