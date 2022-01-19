Медики бьют тревогу: в стационарах СКО 30 беременных

Эпидситуация резко ухудшается во всей стране, в том числе и в СК. Сейчас в регионе коронавирус выявляют у 100-130 человек в сутки. Хотя на прошлой неделе регистрировали только по 25-30 заболевших. В Айыртауском районе количество заразившихся выросло в 7 раз за неделю, в Тайыншинском почти в 3 раза, в Есильском в 2,5.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Репродуктивное число уже выросло в 2,4 раза, это говорит о начале новой волны пандемии. Согласно матрицы оценки эпидемиологической ситуации со вчерашнего дня область, как и вся страна в целом, находится в «красной» зоне, рост продолжается.

Санврачи и медики связывают это с циркуляцией в стране сразу двух штаммов «дельта» и «омикрон». Последний характеризуется высокой заразностью, в верхних дыхательных путях «омикрон» размножается

в 70 раз быстрее варианта «дельта» и отличается большим риском повторного заражения. Медики всей страны сходятся во мнении, что единственный вариант защиты — вакцинация.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Среди заболевших — 92 % или 314 человек — невакцинированные, что еще раз подтверждает важность вакцинации. Эпидемиологическую ситуацию осложняет и общий сезонный рост ОРВИ и гриппа. С начала эпидсезона зарегистрировано 17 814 случаев ОРВИ.



Это на треть больше, чем в прошлом эпидсезоне. Кроме того, в области в текущем году зарегистрировано 35 случаев гриппа типа «А». В прошлом эпидсезоне его не было вовсе. Что касается коронавируса, с 10 января медики наблюдают резкий подъём заболеваемости. Растет количество как амбулаторных больных, так и госпитализированных. Число пациентов в реанимации остается на прежнем уровне. Сейчас на аппарате ИВЛ 11 североказахстанцев, столько же в крайне тяжелом состоянии. Настораживает медиков и заболеваемость среди детей.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— В начале января заболеваемость детей снизилась на 40%. В последние несколько дней наблюдаем подъём заболеваемости. В данный момент под наблюдением находится уже 135 детей, ежедневно заболевает до 28 детей.

В сутки госпитализируют от 2 до 5 детей с клиническими проявлениями коронавируса. Сейчас 15 юных североказахстанцев лежат в стационаре, ещё 120 на амбулаторном лечении. Аким области дал ряд поручений из-за ухудшения эпидситуации.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Поручаю управлению здравоохранения принять меры по развёртыванию дополнительного коечного фонда, кадровый резерв дополнительный подготовить, лекарственное обеспечение лечебных учреждений, усилить работу на амбулаторно-поликлиническом уровне.

Акиматам и управлениям Кумар Аксакалов поручил при необходимости помочь медорганизациям и выделить свой автотранспорт. Но все эти меры малополезны, если в регионе не будет коллективного иммунитета. Сейчас в приоритете иммунизация. Оба компонента получили 70% населения области. В районах с наименьшим охватом вакцинации наблюдается высокий уровень госпитализации. Такая картина в Кызылжарском и районе имени Г.Мусрепова.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Вы эту работу, как аким района, со своей командой проводите очень плохо. Надо это сказать. Кызылжарский район, имеющий особенности, ресурсы, близость, мог эту работу развернуть намного лучше. Не получается.

Беспокоит медиков и ситуация с беременными, большая часть которых не вакцинируется. Главный врач многопрофильной областной больницы Юрий Белоног заявляет, если ситуацию не исправить, последствия будут плачевные.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:



— Беременными занимаемся только мы — многопрофильная областная больница в связи со сложностью данной категории. На сегодня уже у нас 30 лежит и несколько на диагностике. Это, конечно, следствие низкой вакцинации. До людей надо достучаться. Никто не враг своему здоровью. Надо объяснять.

Многие будущие мамы просто не знают о тяжелых последствиях болезни для женщины и малыша, говорит Юрий Белоног. Надо объяснять. Как и необходимость ревакцинации. Через полгода после прививки ответ иммунитета снижается. Потому нужна бустерная доза вакцины. Следует усилить работу и мониторинговых групп. Но проверять нужно не только кафе и рестораны, но другие места массового скопления, в том числе общественный транспорт, поручил Кумар Аксакалов.

Айгерим Мукашева