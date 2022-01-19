До 2025-го в рамках «Дорожной карты» в СКО появится порядка 403 тысяч деревьев

Три месяца назад этим же составом в департаменте обсуждали экологические проблемы региона. Тогда вопрос строительства ветроэлектростанции мощностью в 50 МВт находился в разработке — подготавливалась проектно-сметная документация. Сегодня же выбрано точное место её нахождения и срок окончания строительства.

Азамат Бектасов, руководитель департамента экологии по СКО:



— На сегодня они метеомачту уже установили. Сейчас изучают «розу ветров», направление, скорость и т.д. Все согласования уже пройдены. Они хотят установить её на берегу озера Саумалколь. В 2022-2023 году этот проект должен реализоваться.



Стоимость проекта — 19 млн тенге. На данный момент в области насчитывается 167 объектов по выработке возобновляемой энергии. За последние годы их мощность увеличена в 25 раз. Завершили за это время и строительство канализационно — очистных сооружений в с. Новоишимском.

Азамат Бектасов, руководитель департамента экологии по СКО:



— На данный момент ведутся работы по подключению жилых домов и объектов. Также мероприятия предусматривают озеленение. По сведениям управления природных ресурсов, если у нас был план в 2021 году в 850 гектаров зеленых насаждений, то они реализовали его более чем на 103%. То есть 860 с лишним гектаров посадили.

В текущем году в департаменте запланировали озеленить 900 гектаров территории региона. Всего до 2025-го в рамках «Дорожной карты» в области появится порядка 403 тысяч деревьев. В этом году продолжат очищать городской биопруд. Также в планах на 2022-ой возвести канализационно-очистную станцию в г.Сергеевке.

Гюзель Закария