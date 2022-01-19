Бескольская школа-колледж — успешный пример ГЧП

Образование

22:09 19 Января 2022

Уроки физкультуры в Бескольской школе-колледже проходят теперь в новом спортзале. Поменяли всё, вплоть до основания в полу. Обновили и материальную базу спортзала. После физической нагрузки самое время подкрепиться в столовой. По дизайну ориентировались на современные кафе. Горячая выпечка, супы и каши готовят на собственной кухне. Изначально в школе 1968 года постройки этого не предусмотрели. Изменения в этой школе произошли, когда учебное заведение вошло в проект ГЧП.

Александр Бодуновский, директор колледжа ТОО «Бескольская школа-колледж», Кызылжарский район:

— Я сам выпускник этой школы. Школа по сравнению с тем, что было и то, что сейчас, — две разные вещи. Выиграла в материально-техническом оснащении. В рамках ГЧП это здание полностью новое. Здесь раньше было здание запущенное, неприглядное.

ТОО «Радуга» за свой счёт ремонтирует школу и улучшает материальную базу. Привели в порядок пустующее помещение и открыли здесь колледж. Обучается уже второй поток.

Александр Бодуновский, директор колледжа ТОО «Бескольская школа-колледж», Кызылжарский район:

— Наши студенты получают специальность «Оператор станков с автоматическим управлением». Учеба проходит по дуальной системе. 4 дня из 6 находятся на производстве. С ними занимаются под контролем наставников. А 2 дня теория по специальности.

Обучение бесплатное плюс стипендия, главное — хорошо учиться, а ещё проездные и горячее питание. Первый год 9-классники проходят общеобразовательную программу, на втором курсе — дуальное обучение. Главный принцип колледжа — стопроцентное трудоустройство. Сейчас все второкурсники определены с местом работы. В планах открыть 10-месячные курсы для выпускников 11-ти классов. Бескольская школа-колледж — отличный пример взаимовыгодного сотрудничества государства и инвестора.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— ТОО «Радуга» является частным партнером в этом проекте по апгрейду этой школы, по вложениям сюда инвестиций. 303 млн тенге вложили инвестиций в ремонт, в совершенствование инфраструктуры. Есть планы, я знаю, что дополнительно буду вливать инвестиции.

Благодаря инвестициям в школе обновили кабинеты начальных классов и интернат. Работу по передаче учебных заведений в частные руки будут продолжать. Но это долгий и непростой процесс, отмечает Гани Ныгыметов. Государство тщательно выбирает частных партнеров. Нужны гарантии, что школа действительно изменится в лучшую сторону. Такого же подхода придерживаются при финансировании секций в рамках подушевого финансирования. Напомню, большинство кружков и секций стали бесплатными для детей за счет государственного финансирвоания.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

Мы очень внимательно подходим. Многие предприниматели хотят предоставлять платные услуги по спорту, организовывать секции и для этого просят школы, арендуют спортзалы. Все спортзалы должны соответствовать. Задача же не просто машинально увеличивать количество детей, занимающихся бесплатно. Они должны в качественных условиях заниматься.

Бескольская школа-колледж тоже просит предоставить зал для спортивных секций в рамках подушевого финансирования. Этот вопрос рассмотрят на коллегии. Напомню, сейчас благодаря нововведению 3 тысячи юных североказахстанцев стали бесплатно посещать секции и кружки, за которые раньше родителям приходилось платить. На это из бюджета ежегодно будут выделять порядка 600 млн тенге.

Айгерим Мукашева

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