35 млн сиговых рыб выпустят в водоёмы СК предстоящей весной

Наиболее критическими для икринок считаются первые несколько месяцев. Ещё неокрепшее новое поколение специалисты практически не тревожат. К основному процессу работы новые заботы прибавляются именно на этом этапе. Стадия глазка требует профилактическую обработку от болезнетворных бактерий. Её рыбоводы уже провели. Теперь икринки близятся к моменту созревания — появление хребта и кровеносной системы.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:



— Ежедневно на протяжении полугода, столько находятся в этих колбах икринки, специалисты следят за кислородом, температурой воды и помещения. Именно эти факторы влияют на правильное развитие личинки.

Несмотря на благоприятные условия, которые создают здесь для икринок, до стадии личинки выживут не все. Из заготовленных 108 миллионов в свободное плавание отправятся лишь 70 % . Ежедневно слабые и уже нежизнеспособные сиговые выплывают на поверхность колбы. Оттуда их рыбоводы изымают вручную.

Анастасия Молоткова, заведующая инкубационным цехом Петропавловского рыбопитомника:



— Инкубироваться она у нас будет до весны. В апреле мы начнём зарыблять водоёмы СК. По государственному заказу — это Сергеевское и Петропавловское водохранилища. Излишние личинки мы будем предлагать природопользователям.

Новое поколение рипуса, сига и пеляди, их будет около 35 млн, в свободное плавание выпустят уже предстоящей весной. На эти цели из государственного бюджета выделили 53 млн тенге.

Жанель Бисенбаева