Слышащее государство:в общественном совете области появился приём граждан

Не сидеть на месте в красивом костюме, а работать, вести диалог с жителями, быть в курсе ситуации в регионе. Такое наставление дает государственным служащим почетный гражданин области Каирлы Едресов. Он считает, что избежать конфликтов и недопонимания возможно. Только нужно слышать свой народ. Для этого в общественном совете организовали приём граждан. Туда могут обратиться по любым насущным вопросам.

Каирлы Едресов, председатель общественного совета СКО:



— После выхода послания мы организовали в общественном совете прием граждан. По всем интересующим вопросам звоните в общественный совет нашей области по номеру 46-75 -89.

Водоснабжение, качество дорог и освещение — эти и другие проблемы в общественном совете помогают решать. Ни для кого не секрет, подчёркивает Каирлы Едресов, что детям приходится дополнительно ходить к репетиторам, чтобы поступить в желаемый вуз, обычно — зарубежный. И добавляет нужно давать качественное образование в самих школах. Это вселит веру в наше образование и поможет в решении «утечки умов». Стоит создавать и новые рабочие места, отмечает Каирлы Едресович.

Каирлы Едресов, председатель общественного совета СКО:



— Если будет привита для наших детей в школах любовь к Родине, любовь к труду. Я думаю, это будет большая помощь и большая победа нашего общества. Ведь кадры решают же все. И создание 5 филиалов лучших вузов мира в Казахстане — большой шаг, чтобы наша молодежь не уезжала.



Волнует почетного гражданина области и качество строящегося жилья. Ведь еще в прошлом году за это глава государства снял с должности акимов сразу двух районов СК.



Каирлы Едресов, председатель общественного совета СКО:



— Ведь в каждом районе у нас созданы общественные советы, партия «Нур Отан», при партиях созданы комиссии партийного контроля. Спрашивается где они были? Они же все это дело видели. От принципа «моя хата с краю» нам нужно отходить.

Все пункты из выступления главы государства на пленарном заседании Мажилиса Парламента страны понятны и у общественников есть чёткое представление, как действовать дальше. Здесь работают по всем важным направлениям социально-экономичекского развития области и готовы реализовывать все поручения Президента. Основное — слышать граждан.

Гюзель Закария