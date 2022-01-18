22 школы Петропавловска перешли на дистанционный формат обучения

Айкерим Сарсенова планирует стать учителем истории. Сейчас готовится к государственным экзаменам и ЕНТ. Получать знания в штатном режиме намного удобнее, чем на дистанционке. Быстро усваивается учебный материал, да и работать в классе намного комфортнее, говорит девушка.

Айкерим Сарсенова, учащаяся школы-лицея им. аль-Фараби:



— У нас впереди стоит государственный экзамен и ЕНТ. Чтобы сдать благополучно все эти экзамены, нам требуется очень много подготовки, которые активно идут у нас в школе. Традиционное обучение полезно не только для выпускников, но и для других классов, потому что образование никогда не будет лишним.



Особое внимание — санитарным нормам. Вакцинация подростков в школе проходит активно. Всего здесь обучаются более 400 детей. Из них иммунизации подлежат 170 ребят.

Кулюмкоз Смаилова, директор школы-лицея им. аль-Фараби:



— Всего вакцинацию у нас прошли 14 учащихся. Работа в этом направлении ведётся. Также соблюдаем все санитарные требования: антисептики, термометрия, социальная дистанция. Вход в учебное заведение строго по приложению «Ашык». Допускаются только дети и сотрудники. Учителя следят за своими классами: встречают детей и провожают их к родителям, которые ждут на улице.

В регионе функционируют 472 школы. Практически все работают в штатном режиме. На дистанционный формат перешли образовательные учреждения с контингентом более 600 обучающихся.

Алмагуль Оспанова, главный специалист управления образования СКО:



— В 22 школах г.Петропавловска 1-5 классы обучаются штатно, это более 65 тысяч детей. А 6-11 классы — дистанционно, где обучаются свыше 9 тысяч детей. Продолжают работать в штатном режиме дошкольные организацииВсе школы обеспечены всеми необходимыми дезинфецирующими средствами, которые необходимы для соблюдения всех требований.



Всего в СК более 74 тысяч детей. По постановлению главного санитарного врача области учиться в традиционном формате школьники начали с 17 января.

Алишер Ашимов