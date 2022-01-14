Почему в СК отремонтированные дороги долго «не живут» обсудили в акимате области

3 место в стране по протяженности дорог и 1-ое — по охвату ремонтом. Только в прошлом году его провели на 813 км североказахстанских дорог. Вложили почти 24,5 млрд тенге.



Максат Баяхмет, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:



— В 44 сёлах отремонтировано 189 км на сумму 4,3 млрд тенге, что улучшило условия жизни сельчан. В соответствии с принятым комплексным планом на 2021-2025 годы планируется отремонтировать порядка 2100 км местного значения, что позволит улушить условия жизни. 350 н.п., в которых проживает 250 тысяч человек.

Отремонтируют в этом году дорогу от села Даута до Кишкенеколя. Её аким области назвал самой проблемной на данный момент. Участок связывает два района и давно требует капитального ремонта. К нему планируют приступить во втором полугодии.

Куаныш Ескендиров, директор СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:



— Проектом предусмотрен новый путепровод через железную дорогу, мост через реку Шат, устройство освещения, устройство двух единиц САИС, устройство новых площадок отдыха с теплыми туалетами по типу kazWay, также будет усилена конструкция дорожной одежды с нагрузкой 13 тонн на ось.

Во время строительства этой дороги, как впрочем и любой другой, важен контроль. Это ещё одна проблема региона. Собственные лаборатории есть у пары крупных подрядчиков, остальные либо арендуют оборудование на время, либо не используют вовсе. А значит не могут проверить даже качество щебня. Часть нарушений выявляет Национальный центр качества дорожных активов. Там сообщают, что все замечания подрядчики устранили. И это, конечно, не может не смутить. Аким области задается логичным вопросом, почему же тогда через год или два эти дороги покрываются трещинами и ямами.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Я считаю, что вы очень либерально работаете. Лаборатория, которая определяет качество дорог, должна работать очень жестко. Не либеральничать ни с кем. Это законом запрещено. Вы выявляете расхождения, цифры назвали, а потом говорите, что все 100% устранено. Но если устранено, дороги должны многие годы служить без всяких нарушений. Сотнями млрд деньги выделяем, должен же быть результат.

Следить за качеством ремонта должен технический надзор. Но зачастую специалиста нет на месте. Да и присутствовать ему на объекте физически невозможно. В штате ТОО «Есиль строй экспертиза» не больше 30 человек. На каждом по три стройобъекта, говорит Кумар Аксакалов. В прошлом году компания вела технадзор над сотней объектов области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Как вы можете охватить 100 объектов? У нас что больше никто не может в области осуществлять технадзор кроме этой компании? Все монополизировали.

Критику в свой адрес выслушала и транспортная инспекция. Глава района М.Жумабаева сообщил о том, как вовремя ремонта 3км участка в обход села Возвышенки большегрузы разрушили дорогу до Молодогвардейского.

Кайрат Омаров, аким района М.Жумабаева:



— Дорога была сделана в 2016-2018 годы и пришла в негодность, что вызывает недовольство граждан. Мы обращались в транспортную инспекцию письменно и звонками. Однако, ни одного выезда совершено к нам не было.

На самом деле инспектор приезжал, пробыл там 5 дней. Только узнав о его визите, большегрузы вовсе перестали ездить на это время. Инспектор уехал ни с чем. Жалуются на перегруженные машины и акимы других районов. И отмечают, что с перевесом ездят не только перевозчики стройматериалов, но и аграрии.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— КАМАЗы пошли 2-3 борта наращивает. Никогда государственных денег не хватит, чтобы за этими машинами все восстанавливать. Есть же определенные нормы. Нужно уходить на установку автоматических станций измерения.

Обсудили и работу городского общественного транспорта. От петропавловцев поступают жалобы. В старых автобусах грязно. Даже шторки и те не меняли с момента приобретения транспорта. Критику вызывает порой и система безналичного платежа. У некоторых горожан плата взималась несколько раз за одну поездку. С каждым случаем персонально разбираются, сообщает директор местного филиала копании «Alempay».

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Есть такие обращения жителей города, что иной раз курит водитель за рулем, говорит по телефону, грубо обращается. Такие факты максимально нужно устранять. По предварительным данным, годовая цифра достигает 24 млн человек было перевезено. Соответственно, зарплата кондукторов и водителей выросла в 2 раза.

Прибыль, пусть и небольшую — всего 15 млн тенге, получил автовокзал. Но после затяжного кризиса и почти банкротства, показатель неплохой. Автовокзалу продолжат помогать субсидиями. Но 93 села сейчас все еще не охвачены автобусным сообщением. Считается, если в населенном пункте меньше 100 человек, маршрут туда нерентабелен.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Считаю, что это неправильно. В этих селах прочитает около 70 тысяч человек. Поэтому я поручаю управлению финансов изыскать средства в этом году при первом же уточнении бюджета. Около 180 млн тенге. Мы изыщем эти средства.

Оптимистичная картина на текущий год и у Петропавловского аэропорта. После банкротства он перешел в коммунальную собственность и после трехмесячного простоя в августе возобновил работу и увеличил количество рейсов.

Максат Баяхмет, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:



— Согласно комплексному плану предусмотрено выделение из республиканского бюджета 1,6 млрд тенге по направлениям: Нур-Султан — ежедневно, Алматы — до 5 раз, Шымкент — 3 раза, Туркестан — 2 раза в неделю.

Пока есть договоренность о 3 рейсах в неделю в столицу. По остальным договариваются с авиакомпаниями.

Айгерим Мукашева