Cвыше 200 звонков поступило в call-центр по режиму ЧП за 4 дня

За несколько дней в call-центр по режиму ЧП поступило свыше 200 звонков. Больше 160-ти из них связаны с пересечением блокпостов.

Зачастую жителей области волновал вопрос проезда в Петропавловск на работу или для лечения. Полицейские, в свою очередь заверяли, что данные причины являются основанием для въезда в областной центр. Необходимо лишь иметь при себе соответствующий документ. Консультировали стражи порядка североказахстанцев и по вопросам графика работ торговых объектов, развлекательных заведений, а также спортивных учреждений.

Айгерим Мукашева