Умеренный или «жёлтый» уровень террористической опасности установлен в СКО

Общество

22:48 13 Января 2022

Возвращаемся к привычной жизни! В СК с 7:00 утра отменён режим чрезвычайного положения. Вместе с ним в регионе снимаются ранее установленные ограничения.Работу в штатном режиме продолжают торговые дома, увеселительные заведения и спортивные учреждения.

Однако, в региональном оперативном штабе по борьбе с терроризмом отмечают, возможные риски действий криминальных групп всё еще есть. Потому в области установили умеренный или «жёлтый» уровень террористической опасности. Из-за чего оперативную работу правоохранительных органов по выявлению любых угроз, а также охрану особо важных государственных объектов продолжат. Не отменят в регионе и работу блокпостов. Функционировать контрольно-пропускной режим перестанет лишь в некоторых районах области.

Айгерим Мукашева

 

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