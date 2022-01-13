«Синим» вход запрещен: новые ограничения от санэпидконтроля СК

Здравоохранение

22:48 13 Января 2022

Под председательством заместителя Премьер — министра РК Ералы Тугжанова прошло заседание межведомственной комиссии. На повестке дня — вопрос о предупреждении распространения КВИ.

Для этого приняли ряд ужесточительных мер. С 13 января лица с «синим» статусом «Ашык» помимо торговых домов не смогут посещать спортивно-оздоровительные и фитнес-центры, ограничен им вход в СПА-салоны и развлекательные заведения. Правила на граждан с «зеленым» статусом не распространяются. С 15 января прибывшим из за границы обязательно проходить ПЦР-тестирование, независимо от статуса «Ашык».

Гюзель Закария

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