Работа АО «СК РЭК» в режиме ЧП

Свой рабочий день энергетики начинают с этой точки. Каждая бригада, а их здесь 9, занимает свои позиции и выезжает на объекты. На этой «автовышке» специалисты направляются проверить исправность линии электропередач.

Тем временем называемая энергетиками выездная лаборатория «Соболь» уже на месте. С помощью нового немецкого оборудования инженеры испытывают на работоспособность кабельную линию после её восстановления.

Николай Сувирко, инженер электротехнической лаборатории службы:



— Мы подаем повышенное напряжение и у нас на мониторе видно, есть ли ток и утечки. И так мы понимаем, годна она или нет. До этого было повреждение. Бригада восстановила линию и сейчас нам нужно испытать ее и ввести в работу.

Для этой операции электричество не отключают, ведь занимает она несколько минут. Теперь бесперебойно и безопасно свет поступает к 7 многоквартирным домам и рынку «Салем». Оперативно, энергетики сработали и при подключении электричества ко всем мобильным блокпостам при объявлении режима ЧП.



Александр Елисеев, главный инженер городских электрических сетей АО «СК РЭК»:



— На все эти работы даны были нам сутки. Эти работы выполнены в кратчайшие сроки. С чем столкнулись при подключении, это, непосредственно, их удаленность. Потому что посты располагались не только по периметру города, но и по 6 райцентрам. Удаленность сетей кое-где было довольно значительное.

За 24 часа рабочие построили временные линии электропередач, чтобы полицейские и военные оставались в тепле и имели доступ к электричеству. К тому же, в электросетевой компании заявляют, что на время режима ЧП отключения света не будет. Также сформированы дежурные группы, которые будут следить за бесперебойной подачей электричества.

Гюзель Закария