Проблемы экономики Казахстана обсуждают эксперты Kozybayev University

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее, провальной деятельностью некоторых государственных органов. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах.

Обострилась и проблема неравенства, отмечает Президент. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере, на бумаге, сообщил глава государства. За приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Из-за финансового неравенства выгоду получают не большинство жителей страны, а олигархические группы. Согласны с этим и североказахстанские экономисты. Олигополии ограничили развитие свободного рынка, мешают МСБ, роль которого в экономике страны огромна.

Динмухаммед Шайкин, заведующий кафедрой «Экономика и учёт» Kozybayev University:



— Речь идет о создании новых рабочих мест. Когда люди заняты, у них возникает меньше соблазна заниматься криминальной деятельностью.С другой стороны, развитие МСБ имеет экономическую направленность. Когда предприятие трудится, оно выплачивает налоги, дополнительные государственные обязательства, выплачивает зарплату. Идет денежный оборот.

Доступность мер государственной поддержки — ещё один злободневный вопрос экономики. Крупные предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ, считает Президент страны.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства.



В таких условиях не может существовать принцип «спрос порождает предложение». А это одно из основополагающих в рыночной экономике.

Динмухаммед Шайкин, заведующий кафедрой «Экономика и учёт» Kozybayev University:



— Другое дело, что государство должно создавать такие условия, чтобы в условиях конкуренции все были равны. И выигрывает тот, кто произведет продукцию лучшего качества. Конечно, если есть протекционизм со стороны государства, он должен быть обоснован.

Механизмы предоставления господдержки должны стать прозрачными и понятными. Подходы нужно кардинально пересмотреть, поручил глава государства. При этом особое внимание следует уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах.

Айгерим Мукашева