Доступное жилье и повышение качества образования: Планы жасотановцев СК после обращения Президента РК

«Головная боль» североказахстанской молодежи и не только её вмещается в три тезиса: безработица, высокая ставка на покупку жилья и низкие заработные платы. Показатели среднего дохода граждан, по словам Президента, далеки от реальности. Особое внимание Касым-Жомарт Токаев призвал уделять безработной молодежи.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Выпускники вузов, колледжей, особенно молодежь без образования не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места. Это мы хорошо знаем. Выживают, перебиваясь случайными заработками. Некоторые в поисках дохода могут переступить закон. Поручаю Правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размера оплаты труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место».

После обращения главы государства к народу Казахстана партийцы молодежного крыла «Жас Отан» намерены разработать план по улучшению уровня жизни молодого поколения региона. Принята «Дорожная карта», рассчитанная до 2025 года. Охватывает она 5 направлений.

Биржан Кудайбергенов, председатель СКОФ МК «Jas Otan»:



— Это безработица нашей молодежи, качественное образование, гражданская активность, досуг нашей молодежи также жилье. При областном филиале партии создан общественный совет по поддержке молодежи, который провел уже в прошлом году 4 заседания. Там были затронуты актуальные темы. В прошлом году филиал «Отбасы банка» предлагал создание проекта «Кызылжар жастары».

Он предусматривает низкую процентную ставку и гораздо меньший объем первоначального взноса. Так, каждая молодая семья сможет приобрести жилье, считают жасотановцы. Также Касым-Жомар Токаев на заседании отметил, пора открыть дорогу молодым в государственную службу. В этом секторе требуются свежие, инициативные взгляды. Согласны с этим и молодые. Всего в СК проживает почти 99 тысяч человек в возрасте от 16 до 35 лет.

Гюзель Закария