В день общенационального траура в областной центральной мечети почтили память погибших

Почтили память погибших в областной центральной мечети «Қызылжар». Десятки североказахстанцев, совершая обеденный намаз, просят у Всевышнего упокоить души погибших при исполнении своих служебных обязанностей — полицейских и солдат. Также в это непростое время соотечественники молятся за мир и благополучие нашей страны.

Хамзат Адильбеков, главный имам областной центральной мечети «Қызылжар»:

— В это неспокойное время в нашей стране мы читаем молитву во имя наших погибших братьев и сестер. Пусть Всевышний дарует всем живущим в нашей стране мир и процветание.

Айгерим Мукашева