В СКО родился первый новорождённый по президентской программе «Аңсаған сәби»

Детский смех и топот маленьких ножек, наконец, услышат в семье Тажибаевых. Больше 10-лет они мечтали о своем малыше, но, увы, не получалось. Задумывались об ЭКО. Процедура стоит около полутора миллиона. Поэтому решиться на нее довольно сложно. Друзья рассказали о программе «Ансаган саби» — экстракорпоральном оплодотворении в рамках ОСМС. Пара долго не думала и решилась попробовать. Результат оправдал ожидания. 6 января в 11:15 на свет появилась маленькая Ясмина.

Айнагуль Тажибаева, жительница г.Петропавловска:



— В 37 лет первый ребенок. Долгожданный, 12 лет ждали. Волновались. Большое спасибо государству за такую программу. Мамочкам дает такое счастье в любом возрасте. Эмоции переполняют, конечно. Очень ждем выписки. Дома все ждут, волнуются. Бабушки, дедушки. Первая внучка для них.

В прошлом году квот на экстракорпоральное оплодотворение было всего 33. Этот показатель увеличили в семь раз. И теперь шанс на счастье получили 217 североказахстанок. Завершили программу 213, из них 105 с положительным результатом. Айнагуль — первая рожЕница по программе.

Виктор Проценко, акушер-гинеколог областного перинатального центра:



—Это хороший результат по республике. Потому что в среднем у нас получается 46-47% положительных результатов ЭКО. На 2022 год у нас порядка 60 человек. Очередь, уже переходящая на 2022 год, при распределении квот. В этом году обещали еще больше 200-240 квот. Все они будут, наверняка, освоены, потому что к нам приедут представители ведущих ЭКО-центров, которые будут вести отбор. Прием будет бесплатным.



Пары, у которых не получилось ЭКО с первой попытки, могут повторить. Снова по квоте, но только в следующем году, поскольку процедуру можно проводить только раз в год.

Диана Салихова