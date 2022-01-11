Тотальная бюрократия, бардак на границе с Китаем, высокая инфляция: Президент РК выступил на заседании Мажилиса Парламента РК

Премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов. Его кандидатуру выдвинул Президент страны, депутаты Мажилиса поддержали. Напомню, ранее 49-летний Алихан Смаилов был первым заместителем главы правительства. Отставку экс-Премьер-министра Аскара Мамина Токаев принял во время массовых беспорядков в стране. Президент назвал их террористической войной, в которой не все ведомства проявили верность своему долгу.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— В ряде городов руководители департаментов Комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию.



А в этом время в Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, которые пытались захватить здание департамента полиции. Достойно проявили себя и военнослужащие, отметил Токаев.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— Но кто стоит за террористическими атаками? Ответ на главный вопрос ещё предстоит выяснить. Этим займется специальная следственно-оперативная группа. Президент поручил разобраться, почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и откуда в стране так много нелегального оружия и спецсредств.



Назрела необходимость в больших изменениях. Глава государства поручил реформировать всю правоохранительную систему, перестроить её работу и деятельность вооруженных сил и внешней разведки. А ещё наладить эффективную координацию между силовыми структурами.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения. Второе, укрепить количественно и качественно Национальную гвардию. Предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие. Решить вопросы с транспортным и материально-техническим оснащением.

Следует увеличить численность подразделений спецназначения МВД и Нацгвардии, дооснастить необходимым транспортом и техникой, а ещё увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов. Президент поручил ужесточить ответственность за нападения на представителей власти и неподчинение законным требованиям. Обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений, теперь на плечах их руководителей будет больше ответственности.

Нужно признать, трагические события в стране вызваны наболевшими социально-экономическими проблемами, отмечает Президент. Главная — неравенство, сильное имущественное расслоение. Рост экономики — в нашем случае не означает и рост дохода каждого казахстанца. Проблема в неравном распределении. В плюсе — финансово-олигархические группы. Много справедливых вопросов вызывает и насчет доступности мер господдержки. Система устроена по принципу «друзьям — все, остальным по закону». Друзья в этом случае — крупные предприятия, пользуются особыми привилегиями.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Например, «Банк развития Казахстана», по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития малого и среднего предпринимательства. Правительству поручается перестроить деятельность БРК.

Много вопросов у предпринимателей и общества вызывает компания «Оператор РОП». Её создали в 2015 году. Частная организация заявляла, что взимаемые деньги, так называемый утильсбор, направят на создание инфраструктуры для переработки и утилизации отходов. Недовольство населения утильсбором вылилось в целое общественное движение против частной компании.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Я поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утильсбором оператором РОП. Этим должна заниматься государственная организация, как положено в зарубежных странах. Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки.

А ключевой проблемой экономики Казахстана Президент назвал инфляцию. Даже если зарплаты и пенсии повышают, инфляция растет быстрее.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Пришла пора поставить точку в этом вопросе, стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения. Нужна планомерная работа по снижению инфляции. Целевой коридор — 3-4 процента к 2025 году. Правительству, Нацбанком и НПП предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции.



Повысить доход бюджета страны можно, если… навести порядок на таможне, особенно на границе с Китаем. Там, по словам Президента, самый настоящий бардак, который общеизвестен.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет.

Глава государства поручил Генеральной прокуратуре и ответственным госорганам провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможне. Подверг критике Президент страны и руководителей госорганов, которые не умеют, а порой боятся разговаривать с народом. Главной же проблемой госструктур Токаев назвал тотальную бюрократию, сравнил её с болезнью, от которой надо излечиться.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Она справедливо формирует у граждан представление о госаппарате как медлительной, равнодушной машине. Приоритетом должно стать содержание, а не форма. Отчет ради отчета, контроль ради контроля должны уйти в прошлое. Конечный результат важнее процесса. Все процессы, неоправданно усложняющие и замедляющие реальные решения, должны быть ликвидированы.

Цифровизация — это не модная игрушка, она должна быть полезной и помогать работе госаппарата. Но среди всех поручений Президента самой обсуждаемой стала новость о зарплате членов Правительства, депутатов и акимов областей. Токаев отметил, что заработные платы у них вполне достаточные и ввел 5-летний мораторий, то есть в ближайшую пятилетку их оплата труда не вырастет. На госслужащих и бюджетников это не распространяется.

Айгерим Мукашева