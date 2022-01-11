Социальный Фонд «Қазақстан халқына» появится в Казахстане

Серьёзные социально-экономические проблемы и провальная деятельность некоторых госорганов. Именно эти факторы, по словам президента, во многом связаны с недавними трагическими событиями. Произошедшее заставило взглянуть на обратную сторону медали развивающегося государства. Навести порядок и пересмотреть принципы работы всех силовых структур до конца 2025-го года — это одна из первых поставленных задач главы государства. За этот же период необходимо решить проблему боязни срочной воинской службы некоторых казахстанских парней. Разобраться в этом вопросе, как никто другой, помогут представители старшего поколения, говорит председатель городского совета ветеранов Жангельды Тажин.

Жангельды Тажин, председатель городского совета ветеранов:



— Мы сегодня отдаём должное воинам, которые сумели защитить от террористов, от подготовленных заграницей людей нашу страну. Поэтому, я считаю, военно-патриотическое воспитание молодёжи — это одна из главных задач наших ветеранов. Пока живы наши ветераны ВОВ, их подвиги должны быть примером для молодёжи.

Следующий немаловажный пункт, который отметили для себя ветераны — создание социального фонда «Казакстан халкына». Он будет заниматься решением насущных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки казахстанцев. Содействие окажут способным ребятам, поддержат культуру, а алматинцам помогут оправиться от страшной трагедии. Кроме того, средства фонда планируют направлять на лечение детей с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей такие расходы попросту неподъемны. Регулярные взносы будут направлять крупные предприниматели, а контролировать работу — авторитетный наблюдательный совет.

Жангельды Тажин, председатель городского совета ветеранов:



— Фонд народа Казахстана, я считаю, это еще один этап гуманизации нашего общества. Я надеюсь, что мы все будет участвовать в создании этого фонда. Особенно крупные бизнесмены. Дело в том, что если ребёнок заболел, и ты не можешь его лечить заграницей или покупать лекарства, какова боль, трагедия родителей. Поэтому, я считаю, что это один из сильнейших выступлений.



Инициативы Президента поддерживает и заместитель председателя областного совета ветеранов Анатолий Корабельников. Доклад главы государства был содержательным и перспективным. Республику ждут масштабные преобразования, причём в поставленный, конкретный срок, добавляет ветеран. Касым-Жомарт Токаев поручил за несколько месяцев разработать и принять программу повышения доходов населения. Правительству следует обеспечить своевременное принятие социального кодекса.

Анатолий Корабельников, заместитель председателя областного совета ветеранов:



— В своих действиях, поступках, разъяснительной работе, в которой будем участвовать, мы будем проводить эту линию поддержки президентской кандидатуры и его документов. Мы полагаем, что опыт этих трагических дней, действительно, показывают, что общество должно объединиться. Важны в этом плане идеологические направления, на которые сделал акцент президент.



Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу. Порядок «выхода» из неё тоже следует упростить. Глава государства говорил и о разумном подходе в смене пожилых сотрудников на молодых. Первые, обладающие институциональной памятью, могут быть полезнее в работе, отметил президент страны. В свою очередь, представители совета ветеранов надеются, что все поручения К.-Ж. Токаева уже в скором времени отразятся в плоскости реальности.

Жанель Бисенбаева