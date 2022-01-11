Почти 90% жителей Жамбылского района прошли полный курс вакцинации

Про важность вакцинации Оксана Ильина знает не по рассказам. Женщина работает лаборантом в Жамбылской районной больнице. Полный курс иммунизации она получила еще летом прошлого года. Теперь настало время бустерной дозы препарата.

Оксана Ильина, лаборант Жамбылской районной больницы:



— Желательно, чтобы люди обращали на себя внимание, на своё здоровье. Только вакцинация может всем нам помочь.



В Жамбылской районной больнице ревакцинировали 95 % медперсонала. Те, кто не прошел 3-й этап иммунизации, регулярно сдают ПЦР-тест.

Николай Новиков, главный врач Жамбылской районной больницы:



— Медицинские работники подвергаются риску. У нас контакты с пациентами. Даже вакцинированные медицинские работники заражаются. Но, переносят болезнь в лёгкой форме. То есть домашний карантин, пневмонии, осложнений не наступает.



В Жамбылском районе первый компонент антигена получили свыше11-ти тысяч человек, это 94% населения. После прививочной кампании уменьшилось количество заражённых, а инфекционная больница и вовсе закрылась. Кроме того, в районе вакцинируют американским «Komirnati». Её получили около 230 кормящих и подростков от 12 до 18 лет.

Жанель Бисенбаева