Отделения ЦОНов и «Казпочты» возобновляют свою работу

Общество

10:37 11 Января 2022

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С 10 января отделения «Казпочты» будут выдавать пенсии и пособия в штатном режиме, но в часы работы интернет-связи. Также в компании приступили к заполнению банкоматов наличными, поэтому снять деньги станет возможным как в филиалах, так и в банкоматах. Наряду с этим возобновляется приём и обработка почтовых отправлений. Также с понедельника возобновляют свою работу ЦОНы. Жители смогут получить весь спектр услуг. Ограничения есть для автовладельцев.

Джанибек Камбаров, директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО:

Режим работы сохраняется также с 9 до 18.00. К сожалению, ЦОНы не могут оказать услуги автовладельцам. Просим с пониманием отнестись к данной ситуации. Дополнительную информацию мы сообщим позже. Егов работает в штатном режиме, возможны перебои, но, в целом, работа продолжается.

Анастасия Кузнецова

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