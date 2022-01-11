На 20 % повысится заработная плата у 591 тыс гражданских служащих страны в 2022 году

Общество

10:36 11 Января 2022

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С 1 января текущего года началось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих. В среднем ежегодный прирост составит 20 %. В результате поручения главы государства в период с 2022 по 2025 год оклад работников негосударственного сектора увеличится вдвое. Всего по подсчетам повышение заработной платы затронет 591 тысячу работников. Это бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.

Гюзель Закария

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