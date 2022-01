Лидеры общественного мнения высказались по поводу принятых решений К.-Ж. Токаева

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Никаких переговоров с бандитами! Это одна из принятых мер президента, направленная на стабилизацию ситуации в стране. В очередном видеобращении Касым-Жомарт Токаев сообщил казахстанцам о новом приказе — правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. По словам главы государства, речи о переговорах с преступниками и убийцами не должно и быть. За рубежом же высказывались о призывах сторон для мирного решения проблем. А вот общественность Казахстана решение главы государства оценила. Поддерживает в этой мере президента и североказахстанский писатель и журналист Жаксыбай Самрат.

Жаксыбай Самрат, писатель – журналист:



— Я думаю, что президент принял правильное решение. Террористов надо уничтожать. Надо взглянуть на корень этого зла. Почему люди недовольны. Я думаю, президент создаст специальную комиссию об изучении корня этого недовольства народа.

С принятыми решениями президента согласен и депутат городского маслихата Владимир Витченко. В первые дни ЧП общественный деятель проводил разъяснительную работу.

Владимир Витченко, депутат городского маслихата:



— Выражаем соболезнования всем родственникам погибших. На самом деле, мы не ожидали, что в Казахстане такое может случиться, и сразу же с первых дней мы начали активно включаться в работу с нашими ребятами, общественниками. Разъяснять ситуацию.

Отметил Владимир Витченко и позицию североказахстанцев в непростой период. Общественник признателен, что жители нашей области не поддались провокациям и проявили спокойствие. Отметим, в регионах, где сохранена стабильная ситуация, поэтапно снимут режим чрезвычайного положения.

Жанель Бисенбаева