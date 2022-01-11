Факты незаконной продажи алкоголя выявлены в СКО

Криминал

22:49 11 Января 2022

Несмотря на введение запрета на реализацию спиртных напитков во время режима ЧП, в регионе выявили 7 торговых точек, где продолжили продажу алкоголя. 5 магазинов -в Петропавловске, еще два — в районе Шал акына. Всего за пять дней в области за нарушение режима ЧП задержали 85 человек. Большинство из них нарушили комендантский час. Напомним, с 23 часов до 7 утра покидать свои дома запрещено.

Алибек Габдуллин, первый заместитель начальника управления полиции г.Петропавловска:

Веденные запреты обусловлены, в первую очередь, чрезвычайной ситуацией в стране. В нашем регионе ситуация спокойная, однако, необходимо исключить все предпосылки, способствующие нарушениям правопорядка. Уверен, в целом население с пониманием относится ко всем ограничительным мерам, понимая, что главное сейчас обеспечить безопасность и стабильность.

Айгерим Мукашева

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