Факты незаконной продажи алкоголя выявлены в СКО

Несмотря на введение запрета на реализацию спиртных напитков во время режима ЧП, в регионе выявили 7 торговых точек, где продолжили продажу алкоголя. 5 магазинов -в Петропавловске, еще два — в районе Шал акына. Всего за пять дней в области за нарушение режима ЧП задержали 85 человек. Большинство из них нарушили комендантский час. Напомним, с 23 часов до 7 утра покидать свои дома запрещено.

Алибек Габдуллин, первый заместитель начальника управления полиции г.Петропавловска:

— Веденные запреты обусловлены, в первую очередь, чрезвычайной ситуацией в стране. В нашем регионе ситуация спокойная, однако, необходимо исключить все предпосылки, способствующие нарушениям правопорядка. Уверен, в целом население с пониманием относится ко всем ограничительным мерам, понимая, что главное сейчас обеспечить безопасность и стабильность.

Айгерим Мукашева