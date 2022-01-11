Дефицита продукции нет. Торговые точки региона работают в штатном режиме

Ажиотаж вокруг торговых лавок у североказахстанцев, как ни странно, образовался еще до объявления режима ЧП. Так заявляют в магазинах. И добавляют, жители скупали всё. Но, дефицита товаров от этого не возникло. Здесь в помощь пришли закупленные с запасом продукты перед праздниками.

Марина Лисяная, коммерческий директор супермаркета:



— Люди, видимо, испугались, что будут закрыты магазины как в Алматы. Соответственно пришли закупаться. Но товаров хватало. Дефицита не наблюдалось. Мы, скажем так, заготовившись на праздники, продолжали реализацию.



Запастись продукцией в полном объеме удалось и благодаря стабилизационному фонду. На сегодня, заявляют в акимате, там достаточно товаров для обеспечения нужд населения.

Ляззат Галеева, руководитель отдела торговли управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:



— На этот год в два раза увеличены объема закупа. На сегодня имеется достаточное количество в объеме 7,1 тонн продукции. Мы реализуем это на 6 рынках и в крупных торговых домах, супермаркетах. Их порядка 20. Картофель, морковь на сегодня реализуются по 115 тенге, лук по 95 тенге. Яйцо напрямую с птицефабрик поставляется по 280 тенге в торговые сети. Их розничная цена — 300 тенге.



Отличить товар из стабфонда можно, взглянув на наименование, отмечают специалисты. В некоторых торговых точках продукцию выделяют вот таким красным ценником. Сейчас магазины региона работают в штатном режиме. Правда, рабочий день у них сократился. Открыты они 08:00 — 21:00. Запрещено продавать алкогольную продукцию. Есть некоторые ограничения и при оплате.

Марина Лисяная, коммерческий директор супермаркета:



— Кассы работают сейчас в прежнем режиме. Все POS-терминалы работают, за исключением QR-кода Kaspi.kz. Но у нас работает «Халык банк» и «Сбербанк». Наблюдалось отключение безналичного расчета на несколько часов.

Сами североказахстанцы говорят, что дефицита продуктов во время режима ЧП не заметили. Каждый может найти на полках то, что искал.

— Мы рядом живем. Продукт свежий. Все, что мне нужно, здесь есть.



— Здесь приобрела и лук, и хурму, и молоко. Только кефира нет. Привезут, сказали.



— Цены нормальные. В принципе, все есть. Сейчас уже можно карточкой рассчитываться.

Вопрос стабилизации цен на социально значимые товары находится на постоянном контроле профильного управления.

Гюзель Закария