«5 января в полицию был доставлен 121 человек», — комендант СКО

Ни один североказахстанец не пострадал, важные для региона объекты работают в штатном режиме, ситуация стабильная. В этом, говорит Кумар Аксакалов, большая заслуга жителей области, которые проявили политическую грамотность.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Президент в своем обращении сказал, что регионы, где ситуация нормализуется или нормальная, постепенно будут снимать режим ЧП. Я думаю, что наша область одна из первых может перейти к нормальному режиму.

Ограничения по доступу в интернет пока действуют. Но уже сегодня глобальная сеть будет работать значительно дольше, чем в предыдущие дни режима ЧП. И с каждым днем этот временной промежуток станет увеличиваться. Усилена охрана банков, которые возобновляют деятельность. А банкоматы уже работают, как обычно, и заполнены наличкой. Ранее инкассаторы под сопровождением охраны развозили деньги. Ещё один вопрос на злобу дня — цена на газ.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— У нас распространяется новость, что в СКО самый дорогой по стране. Это неправильно. Цена на газ для северных регионов одна. Она проверена антимонопольным агентством.

70 тенге за литр газа — столько заплатят жители северных областей и столицы. Североказахстанцы понемногу возвращаются к обычной жизни. Но блокпосты ещё работают. Установили 5 по периметру Петропавловска и 20 в районах. Было досмотрено около 17 тысяч единиц транспорта, 450 автомобилей в область не пропустили. Многие из них пытались пересечь границу региона, чтобы съездить в гости к родственникам и друзьям. Проверяют и тех, кто прибыл на железнодорожном и авиатранспорте. Оружия у пересекавших границу нашей области не выявили. К слову об огнестрельном, полицейские заранее вывезли оружие и боеприпасы из 4 охотничьих магазинов. Они сейчас под охраной департамента, говорит комендант области. Сообщает Марат Тулебаев и о нарушителях порядка.

Марат Тулебаев, начальник департамента полиции СКО, комендант СКО:



— За время действия режима ЧП в органы полиции всего было доставлено 255 человек, из них за нарушения режима ЧП 72 человека. На сегодня за нарушение режима чрезвычайного положения и комендантского часа привлечено к административной ответственности 34 человека. За участие в незаконных митингах к ответственности привлечено 16 человек.

Несмотря на запрет на реализацию алкоголя, в области зафиксировали 4 факта продажи спиртного. Проводили несанкционированные митинги и в Петропавловске. 5 января в полицию был доставлен 121 человек, сообщает Марат Тулебаев. Все жители СК, большинство из районов Шал акына Есильского и Кызылжарского. В основном мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Большая часть — безработные.

Марат Тулебаев, начальник департамента полиции СКО, комендант СКО:



— Данные лица находятся под арестом до 15 суток. Есть 2 гражданина, которые привлечены по 2 статьям к 30 суткам адм. ареста. Они находятся в приемнике — распределителе, с ними проводится оперативно-профилактическая работа.

Были попытки организовать повторный митинг. Его пресекли. Но, на этом работа не окончена. Полицейские продолжают проверять съёмное жилье, отели и гостиницы. Сейчас по стране и по нашей области проводится операция по антитеррору. Выявляются подозрительные предметы, проверяется информация, квартиры и жильцы. Аким области просит жителей отнестись с пониманием к проводимой работе.

