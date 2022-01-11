1,5 тысячи казахстанцев нарушили режим ЧП

Криминал

10:38 11 Января 2022

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1,5 тысячи казахстанцев нарушили режим ЧП. 207 человек задержаны в Алматы в ходе отработок рынков «Барлық» и «Алтын Орда» У них изъяты 5 угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты. Полицейские жёстко пресекают факты неподчинения и нападения на важные стратегические объекты, производится подворовой, поквартирный обход и круглосуточный патруль. Об этом доложили главе государства представители силовых структур на заседании оперативного штаба.

Перед Президентом выступили с докладами генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны. Они подчеркнули, что Вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. В настоящее время основные усилия направлены на выявление и подавление террористических ячеек. Также заявили, что в этих целях по периметрам населенных пунктов выставлены 93 блокпоста. Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение данной деятельности.

Айгерим Мукашева

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