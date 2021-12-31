Встречаем Новый 2022 год: какие блюда лучше поставить на стол

Анастасия Кузнецова, корреспондент:



— До самого главного праздника осталось совсем немного. Каждая хозяйка задается вопросом, а что же такого вкусного приготовить к новогоднему столу, чтобы еще и угодить хозяину будущего года Тигру. Сегодня об этом нам расскажет шеф-повар и поделится фирменным рецептом новогоднего блюда.

Ольга Яшкина, шеф-повар.



— Так как у нас тигр является хищным существом, в основном стол должен изобиловать мясными блюдами. Это птица, индейка, свинина, баранина, гусь, утка. Но, стоит воздержаться от говядины, так как есть легенда на востоке, что когда-то давно бык победил тигра, этим высмеяв его. И, если даже будем готовить говядину, то желательно большим куском его готовить, чтобы потом на столе его разрезать.

Также на этот новогодний стол лучше не ставить мясо рыбы и кролика — Тигр равнодушен к ним и, приготовив такие блюда, Вы вряд ли получите его благоволение. А вот жаркое или большие куски жареного мяса очень придутся по душе главному символу года.

Ольга Яшкина, шеф-повар:



— Мы сегодня будем готовить бараньи ребра с овощами — восточное блюдо. Бараньи ребра, овощи, перец, помидор, лук и фирменный соус. Минут 30-35 уйдет на приготовление данного блюда. Готовится будет на воке.



Чтобы приготовить бараньи ребрышки с овощами, Ольга крупно нарезает болгарский перец, помидор и лук. Далее овощи обжариваются до состояния альденте на специальной глубокой сковороде вок.

Далее добавляем к овощам заранее поджаренные бараньи ребрышки, хорошо перемешиваем и добавляем соус.

Теперь переходим к сервировке. Из вока перекладываем ребра с овощами на блюдо, посыпаем кинзой и зеленью. Если ребрышки обжарили заранее, то на приготовление уйдет всего 10-15 минут. Таким новогодним блюдом вы точно порадуете гостей и, быть может, получите приятные сюрпризы от главного символа 2022 года — Водяного Тигра!

Анастасия Кузнецова