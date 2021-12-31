В Новый год на посту: сотрудники служб экстренного реагирования встретят 2022-ой год на рабочем месте

Праздничные дни в режиме повышенной готовности проведут спасатели. Это специализированная пожарная часть №1. Новогоднее дежурство принимает 4-ая дежурная смена.

Азат Саматов в службе пожаротушения работает три года. В профессиональной деятельности добился немалых успехов. За самоотверженность, проявленную в экстренной ситуации, его наградили медалью «Ерлігі үшін». В новогодние праздники Азат дежурит впервые. Надеется, что смена пройдёт спокойно и без происшествий.

Азат Саматов, старший инженер специализированной пожарной части №1 г.Петропавловска:



— Пожарные являются героями нашего времени. Как будет на дежурных сутках, я сказать не могу. Могут быть и выезды у нас. Новый год мы встречаем как обычно. Дежурной сменой в 00.00 часов собираемся на кухне и накрываем стол.

Кому на Новый год оливье и селёдка под шубой, уютное кресло и телевизор, а кому — белый халат и колёса. Не придётся отдыхать в новогодние праздники и врачам. Дилмурат Шавдунов праздник встречает на работе больше 10-ти лет подряд. Вызовы в новогоднюю ночь бывают разные, порой курьёзные, рассказывает врач скорой медицинской помощи.

Дилмурат Шавдунов, врач областного центра скорой медицинской помощи:



— В праздничные дни количество вызовов увеличивается. Чаще всего они связаны с травматизмом, употреблением обильной жареной пищи, и, конечно же, алкоголь. Бывало такое, что вызов поступает под бой курантов и приходится выезжать, а там уже не до чаепития. В этом году дежурят 17 бригад. Обычно, это фельдшерские, педиатрические, врачебные бригады. Смены на праздники укомплектованы заранее.



Не дремлют в праздничные дни и полицейские. Для них новогодняя ночь — самое напряжённое время. Это ЦОУ. Больше 400 камер видеонаблюдения фиксируют жизнь североказахстанцев. Нурлан Кусаинов внимательно смотрит на мониторы. Для него это не первое праздничное дежурство.

Нурлан Кусаинов, оперативный дежурный ДП СКО:



— Заступаем в наряд на дежурство. В ночь должны быть все готовы. Увеличены наряды комплексных сил полиции, автопатрули, пешие наряды. В новогоднюю ночь все проходит относительно спокойно. Загадывать у нас не принято.

Работа в центре кипит, а телефон никогда не смолкает. Звонки на «горячую линию» поступают ежеминутно. Единственное, что здесь напоминает о грядущем Новом годе, так это нарядная зелёная красавица.

Наталья Клебан в акушерском стационаре работает больше 20-ти лет. Новогоднюю ночь проводит на рабочем месте не первый раз. Самая волшебная ночь для акушеров-гинекологов ничем не отличается от обычных. В прошлом году в первые дни января родились 57 детей. Кстати, тренд последнего времени — партнёрские роды.

Наталья Клебан, заведующая родильным отделением областного перинатального центра.



— В новогоднюю ночь с нуля часов родились 12 детей. Из них первой на свет появилась девочка в 00.50 часов весом 3,850 кг и ростом 57 см. Все роды были физиологическими, в доношенном сроке. И в праздничные дни мамы с малышами были выписаны домой. В эту ночь дежурят врачи: акушеры-гинекологи, неонатолог, анестезиолог, младший и средний медперсонал. В этом году в новогоднюю ночь выпала честь дежурить молодым ребятам, которые приехали к нам работать в этом году. Хотелось бы отметить про особый вид дежурства — санавиация. Она отличается тем, что бригада высококвалифицированных врачей будут дежурить на дому.

Алишер Ашимов, корреспондент:



— Не перестанет работать и муниципальный телерадиоканал. В новогоднюю ночь видеоинженеры будут следить за работой эфира, дабы порадовать североказахстанцев интересными программами и сюжетами. с Новым 2022-м годом!!

Алишер Ашимов