СКО-2021: итоги года

Время подводить итоги! В этом году в СК утвердили новый Комплексный план. Это значит, что на ближайшие 5 лет область обеспечена большой финансовой поддержкой, речь о дополнительных 500 млрд тенге на развитие экономики и улучшение жизни североказахстанцев. Уже в 2021 году область дополнительно получила свыше 80 млрд тенге. Заметили ли североказахстанцы изменения?

А аграриям 2021-ый год заполнился, как один из непростых. Засуха сгубила урожай в нескольких областях. В плюсе остались те, кто думал на перспективу. Рецепт богатого урожая давно не секрет.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Это применение современной сельскохозяйственной техники + минеральные удобрения + сортообновление.

Эта формула повысила урожайность в два раза, говорит генеральный директор группы компаний «Эталон» Медет Тулегенов. Хозяйству удалось собрать с каждого гектара 25 центнеров пшеницы.



Медет Тулегенов, генеральный директор группы компаний «Эталон»:



— С первой посевной кампании мы понимали необходимость внесения удобрений как жидких, так и сухих. А также обеспечить хозяйство собственными семенами. Так, на сегодня группа компаний «Эталон» вносит порядка 2 тысяч тонн сухих и жидких удобрений.

Всего североказахтанские аграрии внесли 160 тысяч тонн минеральных удобрений, засеяли 46 тысяч тонн элитных семян. Это рекорд страны в текущем году. Стоит отметить, недавно в области запустили завод по производству семян сельхозкультур, аналогов которому нет в Казахстане. И, конечно, возникает вопрос хранения и обработки культур. Потому сейчас в регионе строят новые зернохранилища на 7 объектах с общим объемом 116 тысяч тонн. Ещё одной поддержкой местных аграриев должен стать завод немецкой компании «CLAAS».

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Они могут приобрести современную технику по стоимости, сниженной до 35%. Говоря на языке денег, до открытия производства аграрии покупали комбайн за 144 млн тенге. Сейчас цена такого комбайна снижена до 94 млн тенге. Экономия составляет 50 миллионов.



В конце декабря запустили комбикормовый завод на 72 тысячи тонн готовой продукции. Уже поступают заявки от птицефабрик. Крупными заказами хвастают и большинство заводов региона. Они выпустили продукции на 56 млрд тенге, что на треть больше прошлогоднего объема. «ЗИКСТО» работает сейчас над большим заказом для казахстанских железных дорог, а «Cool infinity» произвел 140 изотермических вагонов-термосов на 5 млрд тенге. Каждый третий вагон экспортирован в Россию. Проявили интерес и железнодорожники Азербайджана и Ирана.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Введенный в этом году фанерный комбинат произвел 11 тысяч кубов готовой продукции. Это обеспечило порядка 30-ти строительных площадок области и других регионов страны, в том числе новую строящуюся многопрофильную больницу. Завод обеспечен заказами на многие месяцы вперед. Это пример того, как должны создаваться и работать производства.

Перспективное и прибыльное производство на месте заброшенного здания. В области из 300 тысяч кв. метров пустующих помещений 200 тысяч уже «получили новую жизнь». Конечно, можно было бы построить завод на пустыре, где нет коммуникаций. Но инвесторам это обошлось бы дороже. А так, и город становится привлекательным внешне, и для бизнеса лучше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Один из таких проектов — запущенный в текущем году Петропавловский электротехнический завод. Запущен проект по производству биг-бэгов из полипропилена. Завод уже обеспечивает потребность компаний Казахстана, таких как КазЦинк, Казахмыс. В следующем году планируется заключение договора с ТенгизШевройл.



Запомнится этот год строительным компаниям. Начала решаться их главная проблема — ещё год назад в регионе не было собственных производств ни кирпича, ни отделочных материалов. Сейчас строительство кирпичного завода на финальном этапе. Выход на полную мощность закроет треть от всей потребности региона в этом стройматериале. А главное, цена его ниже привозного кирпича, ведь не будет транспортных расходов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Завершаются работы на заводе по производству автоклавных газоблоков и плит ТОО «Mix Universal». Также, компанией уже налажено производство сухих строительных смесей. Близится к завершению еще один проект в данной сфере — завод по выпуску железобетонных изделий. Здесь будут производиться плиты перекрытия, бетонные кольца, фундаментные блоки.

Потребность в стройматериалах высокая. С каждым годом возводят все больше жилья. Сейчас строят 30 бюджетных многоквартирных домов. За последние 5 лет сдали 1 млн кв. метров жилья. Около 30 тысяч жителей получили ключи от квартир. Многие улучшили свои жилищные условия благодаря программе реновации. СК — был первым регионом, который приступил к масштабному сносу ветхого жилья и построил на его место современные дома.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— За счет ее реализации около 6-ти тысяч жителей города Петропавловска улучшили условия проживания. Перспективное направление — мкр «Копай». Начнём в 2022 году. План детальной планировки и рабочие проекты на строительство 17-ти многоэтажных комплексов на 2,8 тысяч квартир уже на стадии завершении. Уже есть инвесторы.



Изменили в этом году и подход к ремонту дорог. Раньше бюджетные деньги направляли только на участки между селами и районами. Дорога доходила до населенного пункта, но внутри остались ямы и бездорожье. Теперь же ремонтировать будут и полотно внутри сел. Всего в рамках комплексного плана до 2026 года работами охватят свыше 2 тысяч км дорог, а ещё обеспечат каждого сельчанина водой. На последнее в этом году выделили «рекордное» финансирование. 10,3 млрд тенге. Это больше чем в 2019 и 2020 вместе взятых. Ещё одна новость — планируется пересмотреть тариф на воду.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Тариф на воду не менялся с 2006 года. Сейчас доставка куба воды в село стоит 850 тенге. Из них государство субсидирует 810 тенге. Оставшуюся сумма в 40 тенге оплачивает потребитель на селе. Пересмотр оплаты за доставку увеличит стоимость для потребителя до 60-80 тенге.



Сейчас за флягу воды, это 40 л, потребитель платит в среднем 15-20 тенге, после пересмотра тарифа будет платить от 17 до 23 тенге в зависимости от села, в котором проживает. А что касается интернета, в прошлом году жители 118 сел получили доступ к глобальной сети. В 2021 подключили еще 40 сел.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Таким образом, на сегодня 491 из 635-ти сел подключено к сети Интернет по разным технологиям. Хочу подчеркнуть, что приоритетно интернет проводили в села с населением от 250-ти человек и выше. Практически все такие села обеспечены интернетом. Теперь мы планируем подключить 69 сел области, где проживает менее 250-ти человек.

А главная новость уходящего года в Петропавловске — сотня новых комфортабельных автобусов. Обновили 60% парка. Также ввели систему электронного билетирования. По данным цифровой системы, с сентября по ноябрь перевезено 6 млн 600 тысяч пассажиров. По информации перевозчиков, столько же поездок осуществили за весь 2020 год. Запомнился уходящий год открытием новой школы и масштабным ремонтом 52 учебных заведений. Приобрели 18 школьных автобусов. Впервые в таком объеме закупили современное оборудование для 5 сельских колледжей. Продолжается строительство корпусов для военного института и учебно-лабораторного комплекса для вуза. А для сферы здравоохранения закупили 128 единиц медицинской техники, которой уже пользуются в районных медицинских учреждениях и поликлиниках города.

Каныш Бижанов, руководитель центра противовирусной безопасности СКО:



— Для диагностики и лечения в 2021 году материально-техническая база системы здравоохранения пополнилась аппаратами КТ и МРТ, мобильными реанимационными рентген-аппаратами, 11 аппаратами УЗИ, 3 ЛОР-комбайнами, 2 флюроографами, оборудованием для генетического исследования плода.

Продолжается строительство многопрофильной больницы и поликлиник в микрорайонах «Береке» и «Жас Оркен». А в сельской местности появятся современные фельдшерско-акушерские пункты. До 2026 года построят

47 медицинских объектов на селе. Также в деревнях региона обновили 16 домов культуры и сельских клубов.

Запомнился уходящий год любителям футбола.

«Кызылжар» впервые за 20 лет по итогам сезона занял 4 место и получил право участвовать в лиге конференции УЕФА в следующем сезоне. Баскетболисты «Барса» стали чемпионами Высшей лиги, а волейбольные клубы «Куаныш» и «Есиль» завоевали бронзовые медали Национальной Лиги. Куанышевцы впервые в истории региона заняли третье место Кубка Казахстана. Всего в этом году спортсмены нашей области приняли участие в 300 республиканских и международных соревнованиях, завоевали порядка 1,5 тысяч медалей.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Увеличивается количество детей, занимающихся спортом. По поручению Президента в рамках государственного спортивного заказа свыше 3 тысяч детей занимаются в секциях на бесплатной основе. Каждая из 3-х тысяч семей сэкономит свой семейный бюджет, как минимум от 10-ти до 20-ти тысяч тенге в месяц. А для семей, которые имеют несколько детей, эта сумма ощутима еще больше.

В планах на следующий год начать строительство современного Дворца спорта на 3 тысяч мест, где можно будет проводить международные соревнования. Также в планах провести реконструкцию стадиона «Карасай».

Айгерим Мукашева