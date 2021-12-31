Нумерологи озвучили прогноз на 2022 год

Гюзель Закария, корреспондент:



— Непростой год металлического быка подходит к концу. Он был удачным для тех, кто упорно трудился. На смену пылкого и благородного животного приходит полосатый хищник. Год водяного тигра, по словам астрологов, принесет не меньше удачи, успеха и любви. Главное — быть готовым и открытым к переменам. А чего ждут от него североказахстанцы?

— В Новом году я жду волшебства и чуда. Я желаю всем, чтобы наконец-таки законечилась пандемия. Самое главное, чтобы у всех было здоровье.



— Мы, люди старшего поколения, мечтаем о мире в мире. Будет мир — будет все. Когда люди понимают друг друга, легче жить.



— Очень хочется, чтобы в Новом году, чтобы пандемия от нас ушла, чтобы все были здоровы. Чтобы в нашем Казахстане был мир как сейчас.



— Морозы ожидаем. Чтобы все было хорошо в 2022 году. Чтобы наш Северный Казахстан занимал первое место по спорту.



Астрологи же утверждают , что грядущий год приветствует изменения, не стоит бояться, наоборот, нужно быть решительнее. Символ года — водяной тигр не любит пугливых и робких.

Маржан Таимуратова, астролог-нумеролог:



— Нужно идти к цели, быть бесстрашным. Тигр не любит людей, у кого много страхов. Поэтому те, которые боятся, неуверенные в себе люди они так и останутся на своем месте. Те люди, которые стремятся к большему, к лучшему, будут добиваться больших успехов».



Улыбнется судьба особенно прекрасной половине человечества. Женщины в новом году смогут выбиться вперед и осуществить свои давние задумки.

Маржан Таимуратова, астролог-нумеролог:



— У женщин будет больше всего возможностей добиться больших успехов. В политике появятся женщины, которые поведут бизнес. Женщины вообще в бизнесе себя раскроют, покажут себя по-другому.

Гюзель Закария, корреспондент:



— Прогнозировала астролог-нумеролог и о ходе пандемии. Числа говорят, что к концу грядущего года злосчастная инфекция пойдет на спад и от неё останутся лишь воспоминания.

Гюзель Закария