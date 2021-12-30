Житель района им. Г. Мусрепова незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы

Криминал

8:53 30 Декабря 2021

Целый арсенал оружия обнаружили полицейские у жителя села Разгульного района им. Габита Мусрепова. 9 единиц огнестрельного и более тысячи патронов хранил у себя в шкафах и под кроватью сельчанин. Во время розыска у мужчины изъяли 3 винтовки, 5 ружей и один пистолет, а также боеприпасы.

Со слов подозреваемого, весной оружие он нашел у реки. Сейчас проверяется причастность задержанного к другим преступлениям. Все изъятое направлено на экспертизу. Ведется досудебное расследование по частям 3-4 статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Подозреваемый находится под стражей.

Гюзель Закария

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