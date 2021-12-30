Женщины-полицейские провели благотворительную акцию

Среди подарков — продукты, вещи первой необходимости и, конечно, сладкие сюрпризы. Сегодня главной задачей было создать у детей и родителей праздничное настроение. И, хотя не было ни новогодних костюмов, ни блестящей мишуры, ребятишки знают, как благодарить за новогодние подарки.

Благотворительные мероприятия — важная составляющая социальной ориентированности полицейских, которая перекликается с принципами сервисной модели работы.

Всего в подразделениях департамента полиции несут службу почти 600 женщин, 64% из них — аттестованные сотрудницы. Работая наравне с мужчинами, они находят время не только для забот о домашнем очаге, но и для общественной деятельности.

Сань Жумагазина, заместитель председателя женского совета ДП СКО:

—Женсовет ДП является одним из органов полицейского формирования, призванным укреплять материнские и семейные ценности. В преддверии Нового года женсовет ДП посетил несколько семей в Петропавловске. Поздравили детей с Новым годом, подарили подарки, подарили настроение праздничное, новогоднее. В этом направлении работа женсовета ДП будет продолжена.



Всего в женсовете 18 сотрудниц. Они организуют различные мероприятия, проводят тренинги по правам женщин, решают другие задачи. В частности, занимаются благотворительностью — это одна из старых добрых традиций женсовета областной полиции.

Гюзель Закария