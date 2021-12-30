ВК «Kuanish » стал победителем второго этапа первенства страны

Спорт

22:38 30 Декабря 2021

Волейбольный клуб «Kuanish» стал победителем второго этапа 30-го первенства страны. Наши волейболистки во время очередного тура провели 6 встреч и все выиграли. На этот раз лучшим игроком стала сербская легионерка Александра Чирович. На соревнованиях в Талдыкоргане главные соперники североказахстанского коллектива — усть-каменогорский «Altay» и местный «Jetisy» по разным причинам не приняли участие в игре. С этими командами «Kuanish» встретится на следующем этапе. Пока североказахстанские волейболистки находятся на 3-й строчке турнирной таблицы. В копилке 29 очков.

Анастасия Кузнецова

Читайте также

Кокпар прошёл в Есильском районе
Открытый чемпионат по жекпе-жек
Состоялась церемония закрытия зимних спортивных игр «Север-2021»
ХК «Кулагер» встретился в поединке со столичным «Номадом»
ФК «Qyzyljar» покинули три игрока
Североказахстанские пауэрлифтеры приняли участие в чемпионате мира в Грузии
Стартовал ежегодный чемпионат по зимнему президентскому многоборью
В Петропавловске проходит областной чемпионат по баскетболу среди девушек
Чемпион международного класса Амангали Бекболатов провел мастер-класс в родной школе
Финальные игры по хоккею с шайбой проходят в области в рамках зимнего спортивного праздника «Север-2021»
Спортсменка из СКО стала чемпионкой мира и Кубка мира по таеквондо
Городской чемпионат по художественной гимнастике прошёл во Дворце спорта им.А.Винокурова