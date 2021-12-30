ВК «Kuanish » стал победителем второго этапа первенства страны

Волейбольный клуб «Kuanish» стал победителем второго этапа 30-го первенства страны. Наши волейболистки во время очередного тура провели 6 встреч и все выиграли. На этот раз лучшим игроком стала сербская легионерка Александра Чирович. На соревнованиях в Талдыкоргане главные соперники североказахстанского коллектива — усть-каменогорский «Altay» и местный «Jetisy» по разным причинам не приняли участие в игре. С этими командами «Kuanish» встретится на следующем этапе. Пока североказахстанские волейболистки находятся на 3-й строчке турнирной таблицы. В копилке 29 очков.

Анастасия Кузнецова