В департаменте полиции СКО подвели итоги работы за 2021-й год

Каждый полицейский наряду с противодействием преступности и профилактикой правонарушений должен ориентироваться на приём обращений, консультирование и помощь населению. В приоритете — не только оперативный стиль работы, но и качественное реагирование на все запросы граждан. К такой «сервисной модели» работы стражей порядка нацелил глава областной полиции Марат Тулебаев.

Марат Тулебаев, начальник департамента полиции СКО:

— В профилактике правонарушений — главная роль отведена участковым. Поэтому скоро участковым будет выдана и форма другая. Теперь акцент делается не на стиль оперативной работы, а на реагирование на правонарушения.



2021-ый — год профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция в шаговой доступности». Работы проделано немало, отметили на совещании. В двух районах построили участковые пункты полиции, открыли три новых стационарных модульных поста, наладили приём обращений и заявлений граждан по принципу омниканальности. По сей день проводится работа по подключению к ведомственной системе видеонаблюдения образовательных учреждений, внедряют сплошные камеры и в зданиях полиции. Недостатки стражи порядка выявили в работе по обеспечению дорожной безопасности. Необходимо усилить и активизировать процесс и по противодействию интернет — мошенничеству.

Руслан Назаров, заместитель начальника департамента полиции СКО:

— На постоянной основе необходимо активно проводить разъяснительную работу, особенно территориальным подразделениям, заранее предпринимать меры. Рост данной категории преступлений составил 44,4%.



По итогам встречи Марат Тулебаев дал ряд конкретных поручений начальникам городских и районных подразделений полиции. Аналогичные оперативные совещания до конца года пройдут во всех территориальных подразделениях региона. На них стражи порядка рассмотрят недостатки и разработают пути их решения.

Жанель Бисенбаева