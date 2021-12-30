В СК подвели итоги избирательной кампании акимов сельских округов

2021-ый год казахстанцам запомнился многими политическими событиями. В январе текущего года состоялись выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней. В июле по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева прошли прямые выборы акимов сельских округов. В СК избирательная кампания прошла во всех районах области.

Сергей Калинин, заместитель председателя Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:

— Наибольшее количество выборов проведено в Аккайынском и Кызылжарском районах, где избрано по 10 сельских акимов. Всего по 76-ти избирательным округам были выдвинуты 256 кандидатов. Из них 69% — путём самовыдвижения и 80 кандидатов политическими партиями. Средняя конкурентность при выдвижении составила 3, 4% на место.



В выборах приняли участие 86,3% избирателей. Стопроцентную явку зарегистрировали в сельских округах района Магжана Жумабаева, Тайыншинского и Уалихановского. Всего были выдвинуты кандидаты пяти политических партий страны.

Сергей Калинин, заместитель председателя Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— 58 избранных акимов или 76% являются государственными служащими, в том числе 42 акима избраны повторно в своем сельском округе. 18 акимов — новые люди, которые до избрания не работали на государственной службе. Средний возраст избранных акимов составил 42 года, при этом самому молодому акиму 29 лет, а самому возрастному — 62 года.



Прозрачность и объективность выборов — главная задача наблюдателей. Всего в дни выборов их было более 550-ти. Что касается завершения сроков полномочий, в следующем году он истекает у 27 акимов сельского уровня.

Алишер Ашимов