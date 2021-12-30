Североказахстанца осудили за разжигание межнациональной розни

К лишению свободы сроком на 3,5 года приговорили североказахстанца за комментарии в Instagram. Всё бы ничего, но высказывания имели провокационный характер в сфере межэтнических отношений.

Оскорбительные публикации 20-летний парень размещал и на своей страничке социальной сети. В этом же году к 4 годам ограничения свободы осудили 24-летнего горожанина, который, находясь в общественном месте в нетрезвом состоянии, выражался нецензурной бранью, при этом оскорбляя национальную честь и достоинство окружающих. Полицейские напоминают, что за разжигание розни законодательством предусмотрена строгая ответственность: от крупного штрафа до 7-ми лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств и вовсе до 20-ти лет.

Марат Халимуллин, начальник отдела управления по противодействию экстремизму ДП СКО:



— В ходе мониторинга социальной сети сотрудниками управления по противодействию экстремизма ДП попал в поле зрения никнейм пользователя соц. сети Instagram. В ходе которого было установлено, что указанный пользователь публикуют материалы на разжигание розни. Данный факт внесён в единый реестр по статье 174/1 УК РК.

Жанель Бисенбаева