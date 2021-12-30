С начала года в огне погибли 53 североказахстанца

В СК с начала года произошло более 700 пожаров. Огненная стихия унесла жизнь 53 человек, больше 40 получили травмы различной степени тяжести. 8 североказахстанцев погибли в результате отравления угарным газом. По словам спасателей, основная часть несчастных случаев приходятся на частный жилой сектор.

Причины большинства возгораний — неисправность печного отопления. Кроме того, зимой в регионе участились пожары автомобилей. Вспыхнули многие из них во время работы системы автозапуска мотора. Неправильная его установка стала причиной возгораний 8-ми легковушек. Рассказали ЧС-ники и про возможный резкий рост пожаров в новогодние праздники. Гражданам необходимо обратить особое внимание при покупке петард, фейерверков и прочей пиротехники. В областном центре их сертифицированную версию можно приобрести лишь в двух точках реализации. Это на пересечении улиц К. Сутюшева и Горькова — напротив ТЦ «Рахмет», а также на территории ТЦ «Достык Молл».

Жанель Бисенбаева