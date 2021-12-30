С 1 января в СК подорожает тариф на тепло

На данный момент на Петропавловской ТЭЦ-2 из 12 находящихся на балансе котлов работают только 7. Три комплекса находятся на аварийном ремонте, еще один — на реконструкции. Некоторые теплоагрегаты в эксплуатации с 60-ых годов прошлого столетия. Вот они чаще всего и выходят из строя. Так, с начала года на станции произошло две аварии. Последняя была на прошлой неделе.

Ержан Конырбаев, директор Петропавловской ТЭЦ-2:

—Такого прям критичного, что город останется без тепла, нет. Да, когда у нас происходит такой момент, что мы в силу обстоятельств выходим на режим 6-ти котлов, тогда мы с нашими коллегами ежечасно фиксируем температуру. Всё это у нас контролируется.

По инвестиционным программам ремонт, модернизация и реконструкция оборудования запланирована на каждый год. В 2021-ом на эти цели выделили 3,7 млрд. тенге. В следующем году направят 9,5 млрд.

Михаил Косачёв, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— В настоящий момент сформирована инвестиционная программа, ремонтная программа 2022-ого года. На ремонтную программу выделяется 2,3 млрд. Сразу скажу, этих денег недостаточно. По нашим расчётам, чтобы станция работала в 2022-2023 году в нормальном режиме, потребуется порядка 6 млрд. Данные средства будут заявляться в министерство энергетики для того, чтобы получить новый тариф для ремонта этого оборудования.

Рассказали на брифинге и о проделанной работе по линии водоснабжения. На эти цели в 2021-ом направили более 10 млрд. тенге. Улучшили качество воды в 49-ти сёлах, её провели почти в 3 тысячи домов.

Бахыт Ильясов, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО:

— В 2022 году на водоснабжение будет направлено 12,3 млрд. тенге. Планируется подать воду и улучшить водоснабжение в 23 населённых пунктах с численностью населения 33,5 тыс. человек, появится возможность подключить к водоснабжению 2 тыс. домов. В целом, ожидается, что доступ сельского населения к централизованному водоснабжению на конец 2022 года составит- 84%.

Кроме того, в 2021-ом особое внимание уделили благоустройству сёл. На улучшение 29 населённых пунктов выделили 2,4 млрд. тенге. В новом году работу продолжат.