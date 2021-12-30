Почти 3 миллиона тенге стоила петропавловцу «раскрутка денег» в интернете

Криминал

22:39 30 Декабря 2021

Быстрый заработок или как петропавловец Отдал аферистам 3 миллиона тенге. Очередное интернет-мошенничество зарегистрировали полицейские. Житель Петропавловска в социальной сети Instagram «наткнулся» на страницу с обещанием хорошего заработка путём инвестиций.Зарегистрировался на сайте по предложенной ссылке. И вскоре с ним связались по мессенджеру WhatsApp якобы представители брокерского сайта. Следуя их указаниям, мужчина перечислил 65 тысяч тенге. На сайте появилась информация о значительной прибыли. Попавшись на уловку, горожанин взял кредиты в двух банках и занял 850 тысяч у знакомого. Все деньги вложил в якобы инвестиции. Далее «липовые» менеджеры перестали выходить на связь. Вернуть средства со счета на сайте мужчина не смог.

Поняв, что отдал почти 3 миллиона тенге мошенникам, он обратился с заявлением в полицию. С начала года в области зарегистрировано 17 фактов интернет-мошенничества, связанного с так называемой «раскруткой денег». Служба порядка предупреждает: иногда сверхприбыль под сомнительные инвестиции обещают знакомые потерпевших. В других случаях аферисты орудуют удалённо, создавая копии брокерских сайтов. Такая схема обмана встречается во всём мире. Деньги, перечисленные доверчивыми клиентами на сайтах-«двойниках», попадают в карман киберпреступников. Поэтому необходимо соблюдать осторожность в интернете, не доверять обещаниям лёгкого заработка и не переходить по сомнительным ссылкам.

Диана Салихова

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