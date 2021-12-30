О важности вакцинации рассказала 82-летняя жительница г. Петропавловска

Валентина Васильева, жительница г.Петропавловска:



— Вакцинировалась китайской вакциной «VeroCell». Очень хорошо. Знаете, не очень больно было. Так, сутки немного пощипывало. Второй раз вообще почти ничего не было.

Иммунизацию Валентина Михайловна перенесла хорошо. Ни температуры, ни слабости. Первую дозу вакцины пенсионерка получила 2 ноября, вторую — 26-ого. По ее мнению, вакцинация процесс обязательный. Ведь это, в первую очередь, собственная безопасность. И к тому же, гражданская ответственность.

Валентина Васильева, жительница г.Петропавловска:



—Я общаюсь, у меня много друзей. Родственники тоже получили вакцину, все друзья мои. Я еще старшая по подъезду. И я всех пенсионеров агитирую, чтобы они вакцинировались. Потому что для себя же. Даже если человек заболеет, он же легче перенесет.

К сожалению, около 2 тысяч наших земляков погибли от коронавирусной инфекции. 75 процентов из них — пожилые люди. Поэтому врачи бьют тревогу, настаивая на вакцинации. Ведь это единственный способ избежать осложнений. На сегодня более 53-х тысяч пенсионеров области прошли полный курс иммунизации.

Диана Салихова