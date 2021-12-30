Что изменилось в СКО за 2021 год?

Аграриям 2021-ый год заполнился, как один из непростых. Засуха сгубила урожай в нескольких областях. В плюсе остались те, кто думал на перспективу. Рецепт богатого урожая давно не секрет.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Это применение современной сельскохозяйственной техники + минеральные удобрения + сортообновление.



Всего североказахтанские аграрии внесли 160 тысяч тонн минеральных удобрений, засеяли 46 тысяч тонн элитных семян. Это рекорд страны в текущем году. Стоит отметить, недавно в области запустили завод по производству семян сельхозкультур, аналогов которому нет в Казахстане. И, конечно, возникает вопрос хранения и обработки культур. Потому сейчас в регионе строят новые зернохранилища на 7 объектах с общим объемом 116 тысяч тонн. Ещё одной поддержкой местных аграриев должен стать завод немецкой компании «CLAAS».

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Они могут приобрести современную технику по стоимости, сниженной до 35%. Говоря на языке денег, до открытия производства аграрии покупали комбайн за 144 млн тенге. Сейчас цена такого комбайна снижена до 94 млн тенге. Экономия составляет 50 миллионов.



В конце декабря запустили комбикормовый завод на 72 тысячи тонн готовой продукции. Уже поступают заявки от птицефабрик. Крупными заказами хвастают и большинство заводов региона. Они выпустили продукции на 56 млрд тенге, что на треть больше прошлогоднего объема. «ЗИКСТО» работает сейчас над большим заказом для казахстанских железных дорог, а «Cool infinity» произвел 140 изотермических вагонов-термосов на 5 млрд тенге. Каждый третий вагон экспортирован в Россию. Проявили интерес и железнодорожники Азербайджана и Ирана.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Введенный в этом году фанерный комбинат произвел 11 тысяч кубов готовой продукции. Это обеспечило порядка 30-ти строительных площадок области и других регионов страны, в том числе новую строящуюся многопрофильную больницу. Завод обеспечен заказами на многие месяцы вперед. Это пример того, как должны создаваться и работать производства.

Запомнится этот год строительным компаниям. Начала решаться их главная проблема — ещё год назад в регионе не было собственных производств ни кирпича, ни отделочных материалов. Сейчас строительство кирпичного завода на финальном этапе. Выход на полную мощность закроет треть от всей потребности региона в этом стройматериале. А главное, цена его ниже привозного кирпича, ведь не будет транспортных расходов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Завершаются работы на заводе по производству автоклавных газоблоков и плит ТОО «Mix Universal». Также, компанией уже налажено производство сухих строительных смесей. Близится к завершению еще один проект в данной сфере — завод по выпуску железобетонных изделий. Здесь будут производиться плиты перекрытия, бетонные кольца, фундаментные блоки.

Потребность в стройматериалах высокая. С каждым годом возводят все больше жилья. Сейчас строят 30 бюджетных многоквартирных домов. За последние 5 лет сдали 1 млн кв. метров жилья. Около 30 тысяч жителей получили ключи от квартир. Многие улучшили свои жилищные условия благодаря программе реновации. СК — был первым регионом, который приступил к масштабному сносу ветхого жилья и построил на его место современные дома.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— За счет ее реализации около 6-ти тысяч жителей города Петропавловска улучшили условия проживания. Перспективное направление — мкр «Копай». Начнём в 2022 году. План детальной планировки и рабочие проекты на строительство

17-ти многоэтажных комплексов на 2,8 тысяч квартир уже на стадии завершении. Уже есть инвесторы.



Изменили в этом году и подход к ремонту дорог. Раньше бюджетные деньги направляли только на участки между селами и районами. Дорога доходила до населенного пункта, но внутри остались ямы и бездорожье. Теперь же ремонтировать будут и полотно внутри сел. Всего в рамках комплексного плана до 2026 года работами охватят свыше 2 тысяч км дорог, а ещё обеспечат каждого сельчанина водой. На последнее в этом году выделили «рекордное» финансирование. 10,3 млрд тенге. Это больше чем в 2019 и 2020 вместе взятых. Ещё одна новость — планируется пересмотреть тариф на воду.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Тариф на воду не менялся с 2006 года. Сейчас доставка куба воды в село стоит 850 тенге. Из них государство субсидирует 810 тенге. Оставшуюся сумма в 40 тенге оплачивает потребитель на селе. Пересмотр оплаты за доставку увеличит стоимость для потребителя до 60-80 тенге.

Сейчас за флягу воды, это 40 л, потребитель платит в среднем 15-20 тенге, после пересмотра тарифа будет платить от 17 до 23 тенге в зависимости от села, в котором проживает. А что касается интернета, в прошлом году жители 118 сел получили доступ к глобальной сети. В 2021 подключили еще 40 сел.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Таким образом, на сегодня 491 из 635-ти сел подключено к сети Интернет по разным технологиям. Хочу подчеркнуть, что приоритетно интернет проводили в села с населением от 250-ти человек и выше. Практически все такие села обеспечены интернетом. Теперь мы планируем подключить 69 сел области, где проживает менее 250-ти человек.



А главная новость уходящего года в Петропавловске — сотня новых комфортабельных автобусов. Обновили 60% парка. Также ввели систему электронного билетирования. По данным цифровой системы, с сентября

по ноябрь перевезено 6 млн 600 тысяч пассажиров. По информации перевозчиков, столько же поездок осуществили за весь 2020 год.

Айгерим Мукашева