Более 254 тыс человек прошли полный курс иммунизации в Северном Казахстане

2 месяца назад у 24-летней Ангелины Аникиной появился ещё один малыш. Перед прививкой она посоветовалась с врачом. Так как её ребенок находится на искусственном кормлении, девушка решила поставить «Спутник-V».

Ангелина Аникина, жительница г. Петропавловска:



— Пришла поставить прививку, потому что это нужно, чтобы не заболеть самой и не заразить близких. Тем более в доме маленький ребенок.

За вторым компонентом отечественной вакцины пришла Анжелика Османова. Поставить именно «QazVac» посоветовали ей знакомые. 53-летняя женщина работает продавцом, контактирует с большим количеством людей, поэтому считает, поставив прививку, оградит близких от коварного вируса. Положительно горожанка относится и к ревакцинации.

Анжелика Османова, жительница г. Петропавловска:



— Обязательно буду ставить третью прививку. Это нужно для нашего здоровья. Хорошо переносится этот укол. Я его правда перенесла безболезненно, спокойно, без всяких осложнений.

Желающих получить вакцину немало, говорят врачи. И добавляют,

«прививочный бум» приходился на конец лета. Сейчас посещают пункт вакцинации ежедневно около 50 человек.

Жулдыз Каскенов, фельдшер городской поликлиники №1:



— Работаем с 11:00 до 19:00. Если человек поставил первый компонент в первой поликлинике, то второй компонент может поставить здесь в «Достык Молле» , также на колхозном рынке.



Это удобно и занимает минимум времени, отмечают медики. Ведь можно прийти на вакцинацию в мобильный пункт рядом с домом. Всего в СК оба компонента привики от КВИ получили более 254 тысяч человек.

Гюзель Закария