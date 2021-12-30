Более 18 млрд тенге инвестировали в сельское хозяйство в Кызылжарском районе в этом году

Строительство этого молочного комплекса началось еще летом. К ноябрю здесь закончили возводить один коровник, доильное отделение и телятник. Тогда же и завезли 160 голов племенного КРС из Германии. В товариществе отмечают, выбрали для фермы именно это место не случайно. Здесь находятся посевные площади ТОО.

Асхат Сандыбаев, заместитель директора ТОО «Rich Nomad Nord», Кызылжарский район:



— В следующем году планируем завезти 440 голов. Сумма проекта приблизительно 1,5 млрд тенге. Продавать молоко будем здесь на местном рынке. Скажем, много здесь молочных компаний: «Маслодел», «МолСервис», «Зенченко» и тд.



Сейчас на ферме уже трудятся 12 человек, больше половины из них из близлежащих сел. При завершении строительства, а это в июле следующего года, число рабочих увеличат до 30. Берик Укубасов работает в комплексе с самого открытия. Признается, за буренками нужен особый уход. Пока удой одной коровы составляет 10 литров, в дальнейшем планируют увеличить объем до 16 литров.

Берик Укубасов, зоотехник ТОО «Rich Nomad Nord», Кызылжарский район:



— Корм особый нужен,. Жмых, витамины, силос, сено мешаем, дробим и даем. Мясо у них хорошее, мягкое. Молока дают много по сравнению с деревенскими коровами.



В целом, на реализацию проекта товарищество затратило 5 миллионов собственных средств и 1 млрд господдержки.

Близится к завершению и расширение МТФ в Петерфельде. На данном этапе ведутся отделочные работы. Сюда уже завезли 592 головы КРС симментальской породы.

Александр Фомичев, управляющий ТОО «Петерфельд Агро»,Кызылжарский район:



— Мы планируем создать 17 рабочих мест в данном комплексе и планируем доить 15 тонн молока в день. Здесь будет использоваться доильная установка на 32 места. Несмотря на подорожание строительных материалов, мы смогли уложиться в 1 млрд тенге. Строим комплекс на собственные средства.



Получило товарищество субсидии от государства на удешевление кормов, на приобретение поголовья и на надойный литр молока. Реализуют продукт в ТОО «Маслодел» по 180 тенге за литр. В планах возвести еще одну ферму. Уделяют внимание на предприятии и социальным вопросам села. В населенном пункте возводят дома для рабочих со всеми удобствами. Строят в районе и современный мини-элеватор вместимостью 5,2 тонны. Находится он в селе Архангельском. Стоимость проекта — 300 млн тенге.

Анатолий Усолкин, заместитель директора ТОО «Ер-Агро»,Кызылжарский район:



— Начали мы стройку летом, закончится она летом 2022-го года. Здесь можно будет хранить пшеницу, лен , ячмень и в целом все зерновые культуры. С увеличением урожайности возник вопрос его хранения м переработки. Поэтому мы решили построить элеватор.



Он позволит сохранить культуры на более долгий срок. Пока в «Ер-Агро» планируют завозить сюда только собственный урожай, полученный с 9 тысяч гектаров посевных. Запустят в январе следующего года и птицефабрику мясного направления в с. Новокаменке. Затратило товарищество 1,7 млрд, получило финансирование в сумме 600 млн тенге. Всего в этом году в Кызылжарском районе на развитие сельского хозяйства инвестировали 18 млрд тенге.

Даурен Шаканов, заместитель акима Кызылжарского района:



— Нами создается продовольственный пояс вокруг центра. Также осуществляется выход на экспорт нашей продукции. В районе функционирует 18 МТФ, из них 50 % — современные молочные комплексы. На сегодня нами вводится еще 2 молочных комплекса.



Стоит отметить, что Кызылжарский район занимает ведущее место по производству молока в области. Его за 11 месяцев 2021-го здесь произвели более 44 тысяч тонн.

Гюзель Закария