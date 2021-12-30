30,5 тысяч североказахстанцев прошли ревакцинацию

39-летний Ахмет Хусейн в Петропавловск прилетел по рабочей визе. Находится здесь с сентября текущего года. Вакцинацию, считает, единственным способом в борьбе с коронавирусной инфекцией. Антиковидный препарат мужчина получил весной в Китае. Привился «Синоваком». Перенёс её без осложнений. Сегодня проходит ревакцинацию.

Ахмет Хусейн:



— У меня есть подтверждённый документ о том, что я действительно прошёл вакцинацию в Китае. Сегодня пришёл в поликлинику за третьим уколом. Получил отечественный «Казвак». Каждый день эпидемиологическая обстановка менятся. Поэтому сегодня важно обезопасить себя и своих близких от ковида.



Ревакцинация в 3-ей городской поликлинике началась с 22 ноября. Третий укол получили почти 2000 человек. Всего здесь работают три прививочных пункта и одна мобильная бригада. Прививают в поликлинике подростков, беременных и кормящих женщин. Полный курс иммунизации американским антигеном прошли более 300 человек.

Марьямгуль Сариева, врач общей практики городской поликлиники №3:



— Работа идёт полным ходом. Перед тем, как вакцинировать, мы проверяем весь организм, измеряем температуру и сатурацию. Если у пациента показатели все соответствуют, то мы направляем его дальше в кабинет вакцинации. В среднем в день к нам приходят 70-80 человек.



Продолжается прививочная кампания и во 2-ой городской поликлинике. Здесь вакцинации подлежат 48 тысяч североказахстанцев. На сегодня полный курс иммунизации прошли 76% населения. В день врачи прививают от 200 до 300 человек.

Фарида Мухамеджанова, врач-эпидемиолог городской поликлиники №2:



— По срокам ревакцинация подошла у 1872 человек. Они были привиты, что составило 30% подлежащих. Проводится вакцинация «Пфайзером». На сегодня её получили 408 человек. Вакцины для вакцинации и ревакцинации имеются в достаточном количестве.

В Казахстане полный курс иммунизации прошли почти 8,5 миллионов граждан. Из них 254 тысячи — североказахстанцы. Ревакцинацию прошли 30 тысяч 488 жителей региона.

Алишер Ашимов