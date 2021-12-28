В предновогодние дни активизировались интернет-мошенники

Требование предоплаты — основной приём мошенников, говорят полицейские. С начала года по похожему сценарию зарегистрировали почти 300 преступлений. А наиболее опасная схема — «звонок из службы безопасности банка». Люди нередко терпят миллионные убытки.



Батыр Нурмагамбет, волонтёр:

-Мы раздавали листовки информационные для граждан и рассказывали о риске быть обманутыми. Некоторые люди говорили, что они были на грани обманутыми, а некоторые говорили, что их обманывали.

Активная профилактическая работа полицейских приносит свои плоды. Всё больше североказахстанцев не доверяют убеждениям интернет-аферистов.

Злоумышленники стремятся запугать своих жертв, уверяют, что существует какая-либо угроза для их финансов. Варианты разные, цель одна — выманить у людей конфиденциальные данные.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— На сегодня основными схемами являются звонки от лжесотрудников банка, а также заказ товаров на различных сайтах объявлений. Поэтому хотелось бы ещё раз предупредить жителей нашей области: ни в коем случае не перечислять денежные средства неизвестным людям, а также, если вам позвонили из банка и пытаются завладеть какой-то личной информацией, незамедлительно прекратите разговор.



Различные предновогодние акции — еще один способ причинения финансовых ущербов доверчивым пользователям. Обещания выплат и бонусов обычно сопровождаются требованием поделиться персональными данными. Полицейские просят североказахстанцев в таких вопросах соблюдать осторожность. Если вы всё-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию.

Жанель Бисенбаева