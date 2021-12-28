В Петропавловске зажгли 30-метровую новогоднюю ёлку

Раз, два, три, ёлочка гори! На площади парка Первого Президента Республики Казахстан засияла разноцветными огнями вот такая 30-метровая нарядная ёлка. Гости и жители города вместе с аниматорами окружили её и пошли хороводом. Ну, а после встречали главных героев – Деда Мороза и Снегурочку. На праздник они приехали… на «Мерседесе».

Не обошлось и без главного символа 2022 года — Тигра. Артисты вместе с аниматорами показали гостям новогоднее представление.

Своим эффектным появлением удивила гостей и команда любителей-велосипедистов. Участники «Велопетро» по-новогоднему украсили себя и свои велосипеды и совершили велопробег на площади.

Александр Гассман, участник «Велопетро»



— В связи с наступающим новым годом решили организовать вот такой велопробег. Горожанам хотим пожелать крепкого здоровья, благополучия, быть всегда здоровыми, садиться на велосипеды и соблюдать здоровый образ жизни.



К слову, сама ёлка — подарок от предприятий Петропавловска. По словам представителей городского акимата, из бюджета не потратили ни одного тенге.

Азат Ибраев, руководитель отдела внутренней политики г. Петропавловска:

— Сделана за спонсорские средства и бюджет никаких средств на это не затрачивали. У нас в этом году 4 ледовых городка. На главной площади перед областным акиматом, вторая — на улице Конституции перед акиматом города Петропавловска, один ледовый городок в микрорайоне «Береке» в парке и один на пересечении улицы Кизатова-Шухова возле новой мечети.



Повеселиться с аниматорами, сделать памятные фото, преодолеть ледовый лабиринт или скатиться с горки. Развлечений нашлось немало. Гости остались довольны праздничным вечером и охотно делились впечатлениями.

— Елка очень красивая, праздник очень хороший, люди радуются. Настроение вот такое! Даже прям поднялось, раньше не чувствовалось, но вот пришла на елку и сразу все поднялось.



— Наши впечатления такие же яркие, как эта нарядная красивая елка. Мы желаем всем прекрасного предновогоднего настроения, поздравляем всех с Новым годом!



— Очень красиво! Наш город всегда красиво очень украшают, особенно в этом году красиво получилось.



— Нам очень нравится елка! Замечательное новогоднее настроение, новогодний концерт, ребенок очень счастлив!

Анастасия Кузнецова