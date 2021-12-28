В Казахстане введут ограничения из-за «омикрон-штамма»

Также на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Аскара Мамина выступил исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев. По его словам, с нового года в республике могут быть введены ограничения, связанные с «омикрон-штаммом», из-за которого с каждым днём уровень заболеваемости в мире растёт. Например, в Испании и Италии за последние 2 недели количество инфицированных увеличилось на 97%, Дании — на 89%, Великобритании и Португалии — на 69%.

Жандос Буркитбаев озвучил прогноз Всемирной организации здравоохранения, согласно которому заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев. Поэтому с 5 января вход в торгово-развлекательные и спортивно-оздоровительные центры, караоке, бассейны, банки, отделения «Казпочты», ЦОНы и другие учреждения разрешат только лицам, имеющим «зеленый» статус по приложению Ashyq.

Алишер Ашимов